Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Reklamda ucuz, etikette pahalı: Marketlere ceza kesildi
Reklamda ucuz, etikette pahalı: Marketlere ceza kesildi
Devlet vergi indiriyor! Market fiyatları ucuzlayacak
Devlet vergi indiriyor! Market fiyatları ucuzlayacak
Memur zam oranları ve sonrasında yapılacak bazı ödemelerin tutarları
Memur zam oranları ve sonrasında yapılacak bazı ödemelerin tutarları
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
AGİ kalktı mı? Bakan Bilgin açıkladı
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
'3600 ek gösterge 2022'nin ilk altı ayında tamamlanacak'
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: 2 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Sanal oyunlardaki şiddet gerçek hayatı tehdit ediyor
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES)'e avans geliyor!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
Kazakistan Cumhurbaşkanı: Uyarmadan vurun!
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
3600 ek gösterge düzenlemesi herkesi kapsayacak
Ana sayfaHaberler Eğitim

Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde

Öğretmene, 'Protokole yan baktın' gibi basit suçlarla inceleme açılıp, 'makama saygısızlık' gerekçesiyle tutanak tutulursa, işine son verilebilecek.

Kaynak : Sözcü
Eklenme : 09 Ocak 2022 09:34
Yazdır
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde

Öğretmenlik Meslek Kanunu, 'kademeli sistem' gibi çok ciddi bir yasal boşluk ve 'aday öğretmenlik' sürecinde tüm yetkinin mülakat komisyonuna bırakılması riskleri içeriyor.

GÖZÜNÜN ÜSTÜNDE KAŞIN VAR

Geçmişte olduğu gibi aday öğretmenlik sırasında bir öğretmene, 'Protokole yan baktın' gibi basit suçlarla inceleme açılıp, 'makama saygısızlık' gerekçesiyle tutanak tutulursa, işine son verilebilecek. Bu öğretmen yeni yasaya göre 3 yıl geri dönemeyecek.

Ücretli öğretmenlik, eş durumu, özel ve devlet okulları ücret eşitliği, PİKTES öğretmenleri ve rehabilitasyon öğretmenleri gibi bir çok mağdur öğretmenin kadro sorunlarının çözümünün de yasada yer almaması tepki çekti.

ÖĞRETMENLİK YASASINDAKİ EN SORUNLU 3 MADDE ŞÖYLE:

Aday Öğretmen Yetiştirme Programı'yla ilgili madde öğretmenlerin kaderini mülakattan sonra şimdi de Adaylık Değerlendirme Komisyonu'na bıraktı. Başarı kriteri belirsiz, elenen adaya ikinci bir şans verilmiyor.

Yeni yasa, maaş kesim veya kademe durdurma cezası alan öğretmenin görevine son verirken, 3 yıl geri dönmesinin önünü kapatıyor. Maaş kesim cezası kaldırılmazsa, basit suçtan öğretmenler meslekten atılabilecek.

Öğretmenin çalışma şartları 'eğitimde kalitenin yükseltilmesi için belirlenen amaçlar' diye geniş bir çerçevede çizilmiş. Çalışma şartları esnek ve görev tanımı ve amacın ne olduğu yasada belirsiz bırakılmış.

SULTAN UÇAR

Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
MEB'den görme yetersizliği olanlar için 'İlk Yardım Okulu' kitabı
MEB'den görme yetersizliği olanlar için 'İlk Yardım Okulu' kitabı
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Veterinerlik programlarında asgari kadro şartları belirlendi!
Fabrika gibi liseden 1 yılda 4,6 milyon liralık ciro
Fabrika gibi liseden 1 yılda 4,6 milyon liralık ciro
Meslek lisesinden ekonomiye destek
Meslek lisesinden ekonomiye destek
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor
Makine parçası üreten meslek lisesi 27 ülkeye ihracat yapıyor

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor

Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?

Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında

Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!

Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
EYT'lierin durumu ne olacak ?

EYT'lierin durumu ne olacak ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı. EYT'lierin durumu ne olacak ?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda

MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.