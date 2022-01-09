Hırsızın da böylesi! Markette ürünleri seçerek çaldı

Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü 13.15 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir süpermarketin önüne gelen iki şahıs aracı park etti. Ardından şahıslardan biri otomobilden inerek süpermarkete girdi. Şahıs bir süre sonra reyonlarda gözüne kestirdiği ürünleri raflardan almaya başladı.

Market çalışanının dikkatiyle ortaya çıktı

Marketi dolaştıktan sonra manav reyonundaki ürünlere bakan şahıs toplam değeri 945 lira olan malzemelerle sakince marketten çıkıp otomobile bindi. O esnada manav görevlisi durumdan şüphelenerek market sorumlusu Murat E.'ye haber verdi. Şahısların bulunduğu otomobilin plakasını alan sorumlu durumu polis ekiplerine bildirdi.

Sarıyer polisi hırsızları kaçarken yakaladı

İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şüpheli şahısların izini sürmeye başladı. Çalışmalar devam ettiği esnada şahısların bulunduğu 34 BVJ 227 plakalı otomobilin, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde olduğu tespit edildi. Araca "dur" ihtarında bulunan polis ekipleri, şahısların üst aramasını yaptıktan sonra aracın içerisinde inceleme yaptı.

Ürünleri başka markete satmak için çalmışlar

Yapılan incelemeler sonucunda marketten çalınan ürünleri gören Sarıyer polisi, şahısları gözaltına alarak ürünlere de el koydu. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Serdar Ş. ve Burak B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, şahısların çaldığı ürünleri başka bir markete satacakları ortaya çıktı.