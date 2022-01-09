Türkiye 'Şühedanın İzinde' yürüyor

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla düzenlenen anma etkinliğine katılmak üzere, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'nde bir araya geldi.

Kars merkez ve Sarıkamış ilçesinden, otobüslerle zirveye ulaşan vatandaşlar, ellerinde Türk bayraklarıyla yürüyerek toplanma alanında buluştu.

Enver Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunun, 1. Dünya Savaşı'nda Rus işgali altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen şehitleri anma programına, soğuk havaya rağmen vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katılıyor.

Mehmetçik, toplanma alanı çevresindeki dağlarda dev Türk bayrakları açtı, fedakar ecdadı anmak için bir araya gelen vefakar gençler de güvenlik güçleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eski asker kıyafetleri giyen bir grup da yere serdikleri seccadeler üzerinde namaz kılıp şehitleri yad etti.

Öte yandan toplanma alanında çadır kuran Kızılay ekipleri, vatandaşlara çay, çorba gibi çeşitli ikramlarda bulundu.

- Binlerce kişi duaların ardından yürüyüşe geçti

Ellerinde Türk bayrakları bulunan binlerce kişi, burada Kur'an-ı Kerim okuyup tekbir ve salavatlar getirerek şehitler için dua ettikten sonra soğuk havada Ay-Yıldızlı Tören Alanı'na doğru yürüyüşe geçti.

Katılımcılar, jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı 4,5 kilometrelik güzergahtaki yürüyüşün ardından ulaşacakları şehitlikte, Kur'an-ı Kerim tilaveti sonrası şehitler için dua edecek.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup şehitler için saygı atışı yapılacak programda, bir subay tarafından Sarıkamış Harekatı'nın tarihi anlatılacak.

Bakanlar Kasapoğlu, Akar ve Yanık'ın konuşma yapması beklenen anma etkinliği sonunda, Türk Kızılay tarafından katılımcılara yemek ikramında bulunulacak.

Etkinliğin sonunda SOLOTÜRK, tören alanı üzerinde gösteri yapacak.