İstanbul dahil bir çok il sise teslim oldu

İstanbul sise teslim oldu. Şehrin tarihi yapıları sis bulutları arasında kayboldu.

İstanbul genelinde akşam saatlerinden itibaren yoğun sis yaşandı. Kentin simge yapılarından olan Kız Kulesi ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü sis bulutlarının içerisinde kayboldu. Bazı noktalarda araç sürücülerinin görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Boğazda balık tutan vatandaşlar ise kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Kocaeli güne sisle başladı



Kocaeli'de sabahın erken saatlerinden itibaren kent genelinde yoğun sis etkili oluyor. Sis sebebiyle görüş mesafesi düşerken, sürücüler ise zor anlar yaşıyor.

Hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü Kocaeli'de, sabah saatlerinde etkisini gösteren sis sebebiyle görüş mesafesi azaldı. Sis, D-100 Karayolunda görüş mesafesini zaman zaman 40 metreye kadar düşürdü. Körfez, Derince, İzmit ve Kartepe ilçelerinde etkisini gösteren sis sebebiyle sürücüler dikkatle ilerlerken, yayalar ise zaman zaman yürümekte zorluk çekti.

Sakarya'da yoğun sis etkili oluyor



Sakarya'da sis, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kentte gece başlayan sis, sabah saatlerinde etkisini artırdı.

Sisin etkili olduğu Serdivan ve Adapazarı ilçelerinde sürücüler, trafikte dikkatli ilerledi.

Ekipler, sisin etkili olduğu bölgelerde sürücülerin kontrollü seyretmesini, trafik işaret ve işaretçilerine uymasını istedi.

Sakarya'nın Kocaali ve Hendek ilçeleri arasında bulunan 900 rakımlı Çam Dağı'nın bitki örtüsü de bölgede etkili olan sisin içinde görüntülendi.

Zengin bitki çeşitliliğiyle "doğa ve kültür yolu"nu bünyesinde barındıran Çam Dağı'nın üzerini kaplayarak dağların eteklerine tırmanan sis, güzel görüntüler oluşturdu.