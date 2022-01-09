Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Kovid-19 geçiren Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Kovid-19 geçiren Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi
MEB: 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' haberine ilişkin soruşturma başlatıldı
MEB: 'Tarihi okulda utanç görüntüleri' haberine ilişkin soruşturma başlatıldı
CİMER'e 2021'de en çok bu konularda başvuru yapıldı
CİMER'e 2021'de en çok bu konularda başvuru yapıldı
Havale yaparken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz
Havale yaparken dikkat! Borçlu çıkabilirsiniz
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Meclis'i yeni haftada yoğun gündem bekliyor
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
Öğretmenlik Meslek Kanunu'ndaki en sorunlu 3 madde
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
MEB kayıp 15 milyon TL'nin peşine düştü
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik baba çıktı
Reklamda ucuz, etikette pahalı: Marketlere ceza kesildi
Reklamda ucuz, etikette pahalı: Marketlere ceza kesildi
Devlet vergi indiriyor! Market fiyatları ucuzlayacak
Devlet vergi indiriyor! Market fiyatları ucuzlayacak
Memur zam oranları ve sonrasında yapılacak bazı ödemelerin tutarları
Memur zam oranları ve sonrasında yapılacak bazı ödemelerin tutarları
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
Otomobil satışında şoke eden tuzak! '15 yıllık galericiyim başıma bu geldi'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
'Vaka sayısı şu anki rakamların 2-3 katı, vatandaş PCR'dan kaçıyor'
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
Ambulansa yol vermeyen 3 temizlik görevlisine idari işlem başlatıldı
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: 3 asker şehit oldu
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
Son 24 saatte 66 bin 237 vaka, 141 can kaybı
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
'Konya-Karaman hızlı tren hattı bir hafta ücretsiz olacak'
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Bakan Koca: Kendinizi koruyun
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Elektrik zammı yargıya taşındı!
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Erdoğan'dan İBB'ye terör teftişi hakkında açıklama: Aynısı Ankara'da
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Şamil Tayyar'dan emekli milletvekili maaşlarına düşük zam tepkisi!
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Osmangazi Köprüsü'nden yılbaşı gecesi geçenlere ücret iadesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz hayalleri gerçeğe dönüştürdük
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
'Mesleki eğitim merkezlerine kayıtlı öğrenci sayısı yüzde 57 arttı'
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Hükümet'in EYT çalışması var mı? Ne durumda? Bakan açıkladı
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Bilim Kurulu Üyesi: Salgının başından beri görmedik!
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Açığa alınan savcının babasından açıklama: Video mesleğe girmeden çekildi
Ana sayfaHaberler Yargı ve Düzenleyici Kurum Kararları

Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi

Bilecik D-650 kara yolu Bozüyük ilçesi istikametinde 110 kilometre/saatlik hız limitini, yüzde 10 hata payıyla 1 kilometre aştığı için idari para cezasına çarptırılan bir sürücünün mahkemeye yaptığı itiraz kabul edildi. Bilecik Sulh Ceza Hakimliği, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün "Karayollarında Hız" isimli kitabında belirtilen radar sistemlerindeki hata payına vurgu yaparak, idari para cezasını kaldırdı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 12:40
Yazdır
Bir kilometrelik hız aşımı cezası mahkemede iptal edildi

Bilecik D-650 kara yolu Bozüyük ilçesi istikametinde 110 kilometre/saatlik hız limitini yüzde 10 hata payıyla 1 kilometre aştığı için bir sürücüye verilen idari para cezası, radar sistemindeki hata payı dikkate alınmadığı gerekçesiyle kaldırıldı.

Nebi Can, Bilecik Trafik Tescil ve denetleme Şube Müdürlüğü'nün adresine gönderdiği tebligatla, Bozüyük'e gitmek için aracıyla 27 Ağustos 2021'de saat 08.29'da D-650 kara yolunda seyrettiği sırada hız sınırını aştığı için idari para cezasına çarptırıldığını öğrendi.

- Emniyetin cevabı: Hız limiti 12 kilometre/saat aşıldı

Bilecik merkezinde 12 Mart 2018'de faaliyete geçen Elektronik Denetim Sistemi'nce (EDS) hız ihlal yaptığı gerekçesiyle Karayolları Trafik Kanunu'nun (KTK) ilgili maddesini ihlal ettiği için idari para cezası uygulandığı konusunda bilgilendirilen Can, buna 1 Kasım 2021'de Bilecik Sulh Ceza Mahkemesi'ne başvurarak itiraz etti.

Mahkeme, Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nden itiraza konu trafik para cezasıyla ilgili bilgi ve belge talebinde bulundu. Emniyet müdürlüğünce 16 Kasım 2021'de gönderilen yazıda, trafik cezasının 18 Ekim'de tebliğ edildiği, ihlal tarihinde aracın 122 kilometre/saat ile hız sınırlarını yüzde 11 aşarak KTK'yı ihlal ettiği ve buna ilişkin görüntülerin gönderildiği bildirildi. Yazıda, yönetmelikte belirtilen ve levhalarda gösterilen hız limitinin 12 kilometre/saat aşıldığının görüldüğü de ifade edildi.

- Mahkeme "Karayollarında Hız" isimli kitaptaki tespitleri referans aldı

İtiraz dilekçesi ve emniyetin cevabi yazısını inceleyen mahkeme, verdiği kararda, Karayolları Genel Müdürlüğü Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı Ulaşım Etütler Şubesi Müdürlüğü'nün 2014 yılı Nisan ayında yayımladığı, "Karayollarında Hız" isimli kitaba vurgu yaptı.

Buna göre kitapta, radar ve lazer tabanlı hız ölçüm sistemlerinin birbirleriyle kıyaslandığı belirtilerek, lazer tabanlı sistemlerin fiyatının daha yüksek olmasına karşın kullanım avantajlarıyla ön plana çıktığı ve toplanan hız verilerinin doğruluğu konusunda radara göre daha iyi netice verdiği kaydedildi.

Kitapta, her iki sistemin de çok yüksek hızlara kadar 2-3 kilometre/saat hata payıyla hız ölçümü yapabildiği, ancak radar sisteminin çevresel faktörlerden daha fazla etkilendiği ifade edilerek, bu durumun hız ölçümünde hata payını arttırdığı, rüzgar gibi olumsuz hava şartlarının çevredeki cisimlerde meydana getirdiği titreşimlerin radar cihazlarında taşıt hızlarının yanlış algılanmasına sebep olabildiği vurgulandı.

- "Her ölçüm cihazındaki hata payı fennin gereğidir"

Mahkeme, "Bu bilimsel yayın ve tespitler ışığında, her ölçüm cihazının hata payının olduğu fennin bir gereğidir." değerlendirmesini yaparak, radar cihazlarının 2-3 kilometre/saat hata payı olduğu düşünüldüğünde, hız sınırının 110 kilometre/saat (yüzde 10 fazlasıyla 121 kilometre/saat) olduğu mahalde yapılan denetimde,122 kilometre hızla seyreden sürücü hakkında, hata payı değerlendirilmeden trafik idari para cezası uygulandığını bildirdi.

Para cezasını usul ve yasaya uygun bulmayarak itirazı kabul eden mahkeme, Bilecik Trafik Tescil Denetleme Şube Müdürlüğü Ceza İşlemleri Büro Amirliği'nce düzenlenen 27 Ağustos 2021 tarihli para cezası karar tutanağının ve idari yaptırım kararının kaldırılmasına hükmetti.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Yargıtay, parasını çalan oğlunu ağaca bağlayan babaya verilen beraati bozdu
Yargıtay, parasını çalan oğlunu ağaca bağlayan babaya verilen beraati bozdu
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Mesai saatlerine uymayan memura verilen aylıktan kesme cezası Danıştay'dan döndü!
Anayasa Mahkemesinden internet haberlerine ilişkin hak ihlali kararı
Anayasa Mahkemesinden internet haberlerine ilişkin hak ihlali kararı
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Öğrencisi ile yakınlaşan öğretmen hakkında son kararı Danıştay verdi
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
Yargıtay'da üye sayısı düşüyor: Hedef 200 üye
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!
İmamın 'gönül ilişkisi' nedeniyle memuriyetten çıkarılması yargıyı böldü!

Bu Habere Tepkiniz

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Emekli maaşında 'özel hizmet aylığı' nedir ve nasıl hesaplanmaktadır?
Memurun emekli maaşındaki 'Özel Hizmet Aylığı' nedir ve nasıl hesaplanır?
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
2022 yarıyılı öğretmen özür tayin robotu yayında
Milli Eğitim Bakanlığının, öğretmen tayinleri için açıkladığı boş kadroları bir robot aracılığıyla yayımlıyoruz.
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Öğretmenin 'Başbakan'a 'vicdansız' demesi amirine hakaret kapsamına girer mi?
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, dönemin Başbakanı hakkında 'vicdansız T." ibaresinin hakaret olarak değerlendirilemeyeceğini, verilen disiplin cezasının hukuka aykırı olduğuna ilişkin karar veren ilk derece mahkemesi kararını onadı.
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Covid-19'lu adaylarla birlikte KPSS sınavına girmek istemeyen adaya Danıştay'dan destek geldi!
Danıştay 12. Dairesi, 06/09/2020 tarihinde yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına başvuran, ancak, Covid-19 test sonucu negatif olduğu halde, Covid-19 testi pozitif ve bu vakalarla temaslı olan adaylarla özel bir sınıfta sınava alınmak istendiği için sınava katılmayan davacının açtığı davada süreye ilişkin önemli bir karar verdi.
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
2022 yılı maaş katsayılarına dair Genelge yayımlandı
Hazine ve Maliye Bakanlığı maaş katsayılarına dair Genelgeyi yayımladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
EYT'lierin durumu ne olacak ?
EYT'lierin durumu ne olacak ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin özel bir televizyon kanalında katıldığı programda soruları yanıtladı. EYT'lierin durumu ne olacak ?
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
Torpilli denilen yarışmacıdan ağlatan veda
MasterChef Türkiye 2021 finalistleri belli oldu Mehmet Şef'in akrabası olduğu ve 'torpil' gördüğü iddia edilen Dilara Başaran'ın elendikten sonraki gözyaşları ve sosyal medyadaki ilk paylaşımı dikkat çekti.