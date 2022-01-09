Kovid-19 geçiren Temel Karamollaoğlu hastaneye yatırıldı
Kovid-19 geçiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, tedbir ve tedavi amacıyla hastaneye yatırıldığı bildirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 12:58
Partiden yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Temel Karamollaoğlu'nun bugün kontrol amaçlı gittiği Ankara Şehir Hastanesine, doktorlarının tavsiyesi üzerine tedbir ve tedavi amacıyla yatışı gerçekleştirilmiştir. Tedavisine bir süre burada devam edilecek olan Genel Başkanımızın sağlık durumu iyidir." bilgisi paylaşıldı.
Karamollaoğlu'nun Kovid-19 testi, 4 Ocak'ta pozitif çıkmıştı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız