Siirt'te arazi anlaşmazlığından çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı
Siirt'in Eruh ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada ilk belirlemelere göre 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 18:46
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Yokuşlu köyünde arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre 5 kişi yaralandı. Uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgada Tahir, Bahri, Mehmet, Zeki ve Mehmet Emin Özdemir yaralandı. Ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Zeki ve Mehmet Emin Özdemir, buradaki müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Zeki Özdemir'in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız