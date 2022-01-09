AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu

İleri, Van'daki programları kapsamında, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı Dilara Sina Tabak ile Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'i ziyaret etti.

Daha sonra, kent merkezinde esnaf ziyareti yapan İleri ve beraberindekiler, ardından AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Van Teknokent'teki "Ekosistem Buluşması" programına katılan İleri, AA muhabirine, Van'da iki gündür temaslarda bulunduklarını söyledi.

Gençlerle bir araya geldiklerini, "Dijital Türkiye" temalı söyleşi yaptıklarını anlatan İleri, şunları kaydetti:

"Çok heyecan vericiydi, güzel sorular aldık. Gençlerimizdeki o heyecanı gördük. Bu açıdan çok memnun kaldık. Van Teknokent bizi ayrıca mutlu etti. Doluluk oranı şu anda yüzde 100. Van Teknokent'te 42 firma var. Genişlemeyi de planlıyorlar. Burada gerek TÜBİTAK'tan gerek yurt dışı fonlarından sağlanan kaynaklarla yürütülen projeler var. Güzel başarı hikayeleri dinledik. Van Teknokent'in proje ofisi çok etkin çalışıyor. Başarı noktasında bunun çok önemli bir kriter olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin dijital geleceğinin aydınlık olduğunu görüyoruz. Açık söylemek gerekirse tüm Anadolu'muz böyle. Her yerde bir kıpırdanma, bir ilerleme var. Somut çıktılarını millet olarak görüyoruz. Savunma sanayisinden, girişimcilere, gelen yatırımlara kadar bunu görebiliyoruz."

İleri'ye ziyaretlerinde AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ve AK Parti Van Kadın Kolları Başkanı Havva Duran da eşlik etti.