Adana'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında 100 motosikletle gösteri

Karaisalı ilçesindeki Hasandağı mevkisinde gerçekleştirilen etkinlikte sporcular, 45 kilometrelik patika yolda ilerleyerek gösterilerini sundu.

İlçe belediyesi ile kaymakamlığın organize ettiği ve iki gün süren etkinliği çok sayıda vatandaş izledi.

Kaymakam Mert Kumcu, tarihi ve önemli bir günde ilçelerinde farklı ve renkli bir etkinlik düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

İlçede 'yediden yetmişe herkes spor yapıyor' sloganıyla hareket ettiklerini kaydeden Kumcu, bu tür etkinliklerin devam edeceğini bildirdi.

Belediye Başkanı Saadettin Aslan da "Kentimizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü sene-i devriyesinde ilçemizde 100 motorcu ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdik. Onları ilçemizde ağırladık, misafir ettik. Etkinliğe katılan tüm sporcu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.