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İstanbul'da beyzbol sopalı taksici tutuklandı

Trafikte tartıştığı başka bir sürücüye beyzbol sopasıyla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksici Sinan D. tutuklandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 17:34
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İstanbul'da beyzbol sopalı taksici tutuklandı

TEM Otoyolu'nda başka bir araç sürücüsüne beyzbol sopasıyla saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınan taksi şoförü Sinan D.'nin, soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadesi alındı.

Zanlı Sinan D. ifadesinin ardından "tehdit", "hakaret", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Sorgulaması yapılan zanlının "mala zarar verme" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanmasına hükmedildi.

Dün gözaltına alınan Sinan D. hakkında, Karayolları Trafik Kanunu Ek2/5 maddesinden işlem yapılırken 4 bin 70 lira da ceza kesilmiş, şüphelinin aracı ise 15 gün süreyle trafikten men edilmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından şoför kartı da süresiz iptal edilen Sinan D. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmişti.

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