Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi. Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz" dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğalgaz desteğine ilişkin açıklama yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde müjdesini verdiği doğal gaz yardımlarıyla
ilgili konuşan Bakan Yanık, "Programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde
çalışmamız gerekiyor. İnşallah mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemeleri gerçekleştirmeye
çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı
olmayabiliyor. Hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlara katkısı açısından
doğal gaz desteğinde çalışıyoruz inşallah" ifadelerini kullandı.
Çocuk profili araştırmalarına da değinen Bakan Yanık, "Bakanlık olarak çalışma alanlarımızın tamamında çalışıyoruz. Pek çok araştırmayı öncelikle yapıyor ve o araştırmaların sonuçlarına göre hizmet kitlemizin ihtiyaçlarına göre politikalar geliştiriyoruz. 2022 yılı içerisinde Türkiye çocuk araştırması, Türkiye ergen profili araştırması ve Türkiye aile araştırmasını yapacağız. Bunlara baktığımızda çocuk genç ve aile yapısı içerisinde bir genel çerçevesini çizmiş olacağız" diye konuştu.