Bitlis ve Tatvan'da eğitime kar engeli
Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim ve öğretime yarın ara verildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 09 Ocak 2022 23:10
Valilikten yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle merkeze bağlı resmi ve özel bütün eğitim kurumlarında, yarın eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı aktarıldı.
Tatvan Kaymakamlığı da etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda eğitime yarın ara verildiğini, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
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