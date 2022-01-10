10 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
10 Ocak 2022'den önemli gündem başlıkları
1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.
(Ankara/13.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 75. Yıl Huzurevi'nde düzenlenecek "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede 2022 Yılı Yol Haritası" konulu toplantıya katılacak.
(Ankara/12.30)
2- TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'ni görüşecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, muhtarlarla bir araya gelecek ve Kızılcaali köyündeki fenni arıcılık ile seracılık faaliyetlerini yerinde inceleyecek.
(İstanbul/11.30/14.15)
2- TÜİK, kasım ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- NATO-Ukrayna Komisyonu Toplantısı, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in başkanlığında ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın katılımıyla yapılacak.
(Brüksel)
2- Kazakistan'da yönetim karşıtı protestolar sonrası gelişmeler izleniyor.
(Nur Sultan)
GÜNCEL
1- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız