KOBİ'ler işini büyütüyor: Faiz düştü krediler arttı

Türkiye'nin yatırım, üretim ve ihracatla kalkınmasını yukarılara taşıyacak yeni ekonomi modelinin odak noktasındaki reel sektör, Merkez Bankası'nın eylül, ekim, kasım ve aralık aylarında gerçekleştirdiği 500 baz puanlık faiz indirimleri sonrasında işleri büyütmek için kolları sıvadı. Kamu bankaları öncülüğünde, faiz maliyetlerindeki düşüşün kredilere yansıtılmasıyla ticari kredilere talep hızlandı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine başladığı 24 Eylül haftasında 1 trilyon 643 milyar lira olan ticari TL kredileri, 31 Aralık haftasında 203 milyar lira artış kaydetti. Böylelikle ticari kesimin kullandığı krediler 1 trilyon 846 milyar lirayı aştı.

TÜM KALEMLERDE ARTTI

Taksitli ticari kredilerin büyüklüğü 571,5 milyar liraya ulaşırken, bu kalemde tüm kredi türlerinde artış görüldü. İş yeri kredisi yüzde 14,1 artışla 11,79 milyar TL, taşıt yüzde 19 artışla 50,7 milyar TL, ihtiyaç yüzde 3 artışla 410 milyar liraya ulaştı. Böylelikle politika faizinin yüzde 19 olduğu geçen yılın başında 9 milyar lira seviyesinde olan iş yeri kredileri, faiz maliyetinin geri çekildiği yıl sonunda yüzde 30,4 oranında artışla 11.8 milyar liraya ulaştı. Söz konusu artış taşıtta yüzde 82,3 artışla 27.8 milyar liradan 50,7 milyar liraya yükseldi.

İMALAT İLK SIRADA

Vadelerine göre incelendiğinde orta ve uzun vadeli kredilerde, 2021 yılının 11 ayında imalat sanayi ulaştığı 547,8 milyar liralık tutarla ilk sırada geldi. Bu sektörü elektrik ve gaz 346.7 milyar lira, inşaat 316.2 milyar lira, toptan ve perakende sektörü 325,3 milyar liralık kredi hacmiyle takip etti.

Hamide Hangül