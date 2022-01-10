İbrahim Tatlıses'in şirketinde skandal!

İbrahim Tatlıses'in şirketinde genel müdür olarak çalışan Fulya Akbay'ın ünlü sanatçıyı dolandırdığı ortaya çıktı.

Sabah Gazetesinden Dilek Yaman Demir'in haberine göre, iddia konusu olay, bir denetim şirketinin hazırladığı rapor sonrası ortaya çıktı. Raporda, bir zamanlar ünlü türkücünün danışmanlığını da yapan Akbay'ın kendi hesabına para geçirdiği gibi, eşini şirkette çalışmış gibi gösterdiği ve şirket üzerinden kiralık araç tahsis ederek şirket kaynaklarını suistimal ettiği belirtildi.

Raporda, başka bir çalışan Özlem P.'nin üçüncü şahıslara ödeme yapılmış gibi kestiği makbuzlarla hesabına yaklaşık milyon 192 bin lira geçirdiği ve eşi Ayhan P.'yi 13 ay boyunca şirkette çalışmış gibi göstererek SSK işlemleriyle birlikte şirketi 45 bin lira zarara uğrattığı yer aldı. Raporda ayrıca Özlem P.'nin şirket üzerinden kendisine kiralık araç tahsis ettiği ve bu araca şirket hesabından 28 bin lira ödediği anlatıldı.

Akbay'ın başka şahıslara ödeme yapmış gibi gösterip kestiği makbuzlarla hesabına 20 bin dolar geçirdiği aktarılan raporda, Akbay'ın bebeğin bakıcısı Emine Ö.'yü de şirkette 21 ay sigortalı gösterip 57 bin lira zarara uğrattığı ve şirket üzerinden kendisine tahsis ettiği kiralık araç için de 28 bin lira ödediği tespit edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Hazırlanan raporun ardından Tatlıses suç duyurusunda bulundu. Dilekçede Özlem P. ve Fulya Akbay'ın resmi belgede sahtecilik suçu işlediğini, görevlerini kötüye kullandıklarını ve böylece şirketi dolandırdığını kaydedildi. Akbay hakkında 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' suçundan dava açıldı. 1 yıldan 7 yıla kadar hapis ve 3 bin güne kadar adli para cezası istenen Akbay, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.