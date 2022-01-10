Metrodaki bıçaklı saldırgan kadın polisten 'beni dövdü' diye şikayetçi olmuş

Geçen kasımda İstanbul'da, Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaret eden ve tutuklanan Emrah Yılmaz'ın adliyeye getirildiğinde orada bulunan kadın bir polis memurunun kendisini darp ettiğini, kafasını duvara sertçe vurduğunu iddia ederek şikayetçi olduğu ortaya çıktı.

Sabah'tan Arzu Kaya'nın haberine göre, Savcılık kamera görüntülerini inceledi. İddia edildiği gibi yaralama eylemin gerçekleşmediğini kaydederek, iddianın soyut olduğunu gözler önüne serdi. 'Kasten yaralama' suçundan başlatılan soruşturmada takipsizlik kararı verdi.

Ne olmuştu?

25 Kasım'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunun Bostancı durağında iki gün önce gerçekleşen saldırının görüntüleri sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde saldırgan Emrah Yılmaz elindeki ekmek bıçağını metroda seyahat eden Senanur Damgacı ve annesine doğru savurarak küfretmişti.

Olayın ardından tutuklanan Yılmaz, kendisini korumak için bıçak çıkardığını iddia etmiş ve anne-kızdan şikayetçi olmuştu.

Yılmaz'ın daha önce babasına bıçakla saldırdığı, kız kardeşini kaçırdığı ve annesini rehin aldığı ancak serbest bırakıldığı belirlenmişti.