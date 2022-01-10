Canlı yayınında Ersan Şen'in el hareketi paniğe neden oldu: Aman hocam

Kameralara yansımayan ancak sesi duyulan harekete, konuklardan Hukukçu Rezan Epözdemir Aman hocam diyerek tepki verdi.

'Aman hocam'tepkisini verdi.

Tartışmaları ve hararetli açıklamaları ile tanınan Ersan Şen, Habertürk TV'de Serap Belet'in moderatörlüğü yaptığı

Olaylar ve Görüşler

programına katıldı. Şen'in konuşması sırasında iki elini birbirine vurma hareketi nedeniyle canlı yayında ilginç anlar yaşandı.