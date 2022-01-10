Dolar ve avro günü yükselişle kapattı
Dolar günü 13,85 TL, avro ise 15,66 TL seviyesinde tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 17:20
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|CUMA
|PAZARTESİ
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,8070
|13,8080
|13,8570
|13,8590
|Avro
|15,6300
|15,6310
|15,6620
|15,6640
|Sterlin
|18,6740
|18,7660
|18,8470
|18,8490
|İsviçre Frangı
|14,9430
|15,0180
|15,0340
|15,0360
|ANKARA
|ABD Doları
|13,7770
|13,8570
|13,8290
|13,8890
|Avro
|15,5900
|15,6700
|15,6240
|15,6940
|Sterlin
|18,6140
|18,8240
|18,7490
|18,9490