Lütfi Elvan Ak Parti'den ayrılacak iddiası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ters düşmesi nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmek zorunda kaldığı belirtilen Lütfi Elvan'la ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
Eklenme : 10 Ocak 2022 09:57
Milli Gazete'nin haberine göre, Ankara kulislerinde eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın partisinden ayrılacağının konuşulduğu belirtiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan arasında bir süredir ters düşme olayı vardı. Lütfi Elvan'ın Erdoğan'ın ''faizleri indirin'' talimatlarına karşı çıktığı haberleri sık sık gündeme geliyordu.
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