Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi öldü
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde su ısıtmaya çalışırken elektrik akımına kapılan aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 10:04
İlçeye bağlı kırsal Kaplan Mahallesi'nde yaşayan Naile (57) ve Ramazan Kaplan (20) rezistans koydukları su kovasının devrilmesi sonucu elektrik akımına kapıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Naile ve Ramazan Kaplan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından cenazeler, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız