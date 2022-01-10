Beşiktaş'ta ağaca çarpan İETT otobüsünün şoförü yaralandı
Beşiktaş'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği İETT otobüsü, yol kenarındaki ağaçlara çarparken, sürücü yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 10:13
Alınan bilgiye göre, Dolmabahçe Caddesi'nde seyir halindeki yolcusu bulunmayan İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki ağaçlara çarptı.
Ağaçlardan biri gürültüyle devrilirken, otobüs şoförü de araç içerisinde sıkıştı.
Kazayı gören vatandaşların yardımıyla şoför, sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle caddede çift yönlü uzun araç kuyrukları oluştu. Yaklaşık iki saat süren çalışmanın ardından kaza yapan otobüs yoldan kaldırıldı.
Belediye ekipleri, yola devrilen ağacı keserek yoldan kaldırırken kazada zarar gören ikinci bir ağacın kesim çalışmaları sürüyor.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız