100-2000 bursiyerleri YÖK'ten önemli bir burs artışı bekliyor!

Bilindiği üzere, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2017 yılında başlatılan 100 tematik alanda 2000 doktora bursiyeri programı kapsamında üniversitelerin doktora programlarında eğitim gören öğrencilere 12 ay boyunca karşılıksız burs verilmektedir.

Başladığı 2017 yılında asgari ücretin üstünde burs alan doktora öğrencileri, 2021 yılı içerisinde ekonomideki olumsuz gelişmelerden kaynaklı olarak asgari ücretin yükselmesiyle birlikte asgari ücretin altında burs almaya devam etmektedir.

Aşağıda yer verilen tablodan da görüldüğü üzere, mevcut durumda 100-2000 bursiyerleri 2600 TL alırken, asgari ücret net 4250 seviyelerine yükselmiştir.

YILLAR 100/2000 BURS MİKTARI YILLIK ASGARİ ÜCRET 2017 1550 TL 1404 TL 2018 2000 TL 1603 TL 2019 2250 TL 2020 TL 2020 2450 TL 2324 TL 2021 2600 TL 2825 TL 2022 4250 TL

"Yükseköğretim Kurulu Tarafından Doktora Programlarına Kayıtlı Öğrencilere Verilecek Burslara İlişkin Esas ve Usuller"in "Burs Miktarı, Süresi ve Ödemeler" başlıklı 7 nci maddesinin 1 inci fıkrasında, "100/2000 Doktora Burs Programı kapsamında verilecek aylık burs tutarı, 3/3/2004 tarihli ve 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre doktora öğrencilerine ödenmekte olan aylık burs tutarının %50 artırımlı tutarını geçmemek üzere YÖK Yürütme Kurulunca belirlenir." düzenlemesi yer almaktadır.

Halihazırda Gençlik ve Spor Bakanlığınca doktora öğrencilerine verilen burs miktarı 2022 yılı itibarıyla 2550 TL'ye yükseltilmiştir. Anılan Esas ve Usullerde yeni bir düzenleme yapılmadığı sürece YÖK 100-2000 Doktora bursiyerlerine ödenecek aylık ücret 2022 yılı için maksimum 3825 TL'ye yükseltilebilecektir.

Ülkemizin öncelikli alanlarında doktora yapmak üzere seçilen 100-2000 Doktora Bursiyerleri en azından asgari ücret seviyesinde bir bursu sonuna kadar hak etmektedir.

Bu çerçevede, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yakın bir zamanda belirlenecek 2022 yılı burs miktarı öncesi konuyu 100-2000 bursiyerleri adına yetkililerin dikkatine sunuyoruz.

