Diyanet'ten 'vasiyet' fetvası: Vasiyet meşru değilse geçerli sayılmaz

Diyanet İşleri Başkanlığı, vatandaşlardan gelen, "Belli bir amaç için vasiyet edilen paranın başka bir amaçla kullanılması caiz midir?" sorusunu yanıtladı. Diyanet, "Hac, oruç fidyesi, zekat, sadaka-i fıtır, kefaret gibi Allah'a ait borçlar hakkında yapılan vasiyetlerin varisler tarafından yerine getirilmesi gerekir. Bu amaçla bırakılmış mal başka bir yere harcanamaz. Vasiyet, dinen meşru olmayan şeyler için yapılmışsa bu vasiyet geçerli olmaz.

Gayrimeşru işler için vasiyet edilmiş mallar diğer mallarla birlikte mirasçılara dağıtılır veya mirasçılar isterlerse, bu malı hayır yollarına sarf ederler. Vasiyet edenin koyduğu şartlar şariin koyduğu şartlar gibi kabul edildiğinden, muayyen bir hayır için vasiyet edilen mal, vasiyet edilen yere harcanmalıdır. Ancak malı belirlenen yere harcamak mümkün olmazsa vasiyet edilen amaca en uygun yere sarf edilir" ifadelerini kullandı.