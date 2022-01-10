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Bu da 'özel okul' fırsatçılığı

Özel okullar fiyat artışında sınır tanımıyor. Yüzde 100 zamlı 'özel' eğitim. Özel okullarda erken kayıtlar yüzde 100'e varan zamlarla başladı. Kitap, yemek ve servis ücretlerindeki artışlara da dikkat çeken veliler isyanda.

Kaynak : Akşam
Eklenme : 10 Ocak 2022 11:03
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Bu da 'özel okul' fırsatçılığı

Kolejlerin 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi astronomik zamlarla başladı. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneği, KDV indirimi gibi pek çok destekten faydalanan özel okul işletmecileri buna karşın ücretlerde yüzde 30'dan başlayıp yüzde 100'lere varan oranlarda artışa gitti. Velilerden alınan bilgilere göre geçen yıl 30 bin liraya erken kayıt yapan kolejler bu yıl 58 bin 700 TL talep ediyor. Geçen yıl 68 bin TL alan Türkiye'nin en büyük kolejlerinden birinin bu yıl velilerden talep ettiği para ise 110 bin TL. Bu rakam, yıl başında paranın peşin alındığı da düşünüldüğünde özel okulun kazancı daha da katlanıyor.

MİLLİ EĞİTİM'E ŞİKAYET EDİN

14 bin 617 özel okulda okuyan 1 milyon 350 bin öğrenciyi ilgilendiren bu zamlı tarife, velileri isyan ettirdi. Yapılan zamlar Türkiye Özel Okullar Derneği'nin (TÖZOK) sitesinde ilan ettiği ancak daha sonra apar topar geri çektiği yüzde 62.98'lik tavan artış rakamını da geçmiş durumda. Özel okul ücretleri nedeniyle velilerin çok sıkıntılı olduğuna dikkat çeken Tüketici Dernekleri Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Kolejler pandemi döneminde uzaktan eğitim verdiği için ayıplı olarak yetersiz hizmet sundular. Öğrenciler bu dönemde ne müzik eğitimi aldı, ne dans ne de spor etkinliklerine katıldı. Yemek vermediler, kısa çalışma ödeneğine dahil oldular, KDV'leri indirildi. Okulların pandemide velilere indirim yapması gerekirken hiçbir okul indirime gitmedi. Yüksek kar marjıyla iş yapmak isteyenler bu sektörden defolup gitsin. Çünkü geleceğimizi şekillendiren kutsal bir iş eğitim. Velilere tavsiyem fahiş zam uygulayan kurumları yoğun bir şekilde Milli Eğitim Bakanlığı'na (MEB) şikayet etmeleri" diye konuştu.

GENEL KABUL GÖRMÜŞ ARTIŞ ORANI % 30-40

Özel okulların yaptığı yüzde 100'e varan artışa rağmen sektörde sektörde genel kabul görmüş zam oranı beklentisi yüzde 30-40 aralığında bulunuyor. Pandemi döneminde kira, kırtasiye, enerji ve çalışan maliyetlerinin katlanarak arttığına işaret eden Yiğit Okulları Genel Müdür Yardımcısı Derya Kargılı "Bu dönemde özel okulların maliyetleri çok ciddi arttı. Asgari ücrete bile yüzde 50 zam yapıldı. Öğretmenler artık yüzde 5-10 zammı kabul etmiyor. Pandemide birçok veli çocuğunu kolejden alıp devlet okuluna verdiği için bizim gelirlerimiz de düştü. Her özel okul kendi dinamiğinde artışlar yapıyor. Ama bu zamların velileri de mağdur etmeyecek ölçüde olması önemli. Benim şahsi fikrim bu yıl kolejlerin yüzde 30-40 bandında fiyat artırması normal karşılanmalı" dedi.

GERÇEKÇİ DEĞİL

Girne Koleji CEO'su Dilek Cambazoğlu Türkiye Özel Okullar Derneği'nin açıkladığı % 62.98'lik zammı gerçekçi bulmadığını belirterek "Velilerimizi de düşünmemiz gerekiyor. Bu süreçte herkes zor zamanlardan geçiyor iki tarafı da mağdur etmeden uygun bir oranda zam yapılması en doğrusu" diye konuştu.

TEŞVİK İÇİN MEB'LE GÖRÜŞÜYORUZ

Eğitim girişimcisi Ümit Kalko özel okullardaki fiyat artışlarını sınırlamak için özel okullardaki KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesi ve öğrenci başına 10 bin TL teşvik çıkarılması için MEB'le görüşme halinde olduklarını söyledi. Dövizdeki yükseliş ve asgari ücretteki yüzde 50 zammın maliyetlerini artırdığına dikkat çeken Kalko "Biz velilerden ücretleri sene başında nakit olarak aldığımız için gelen zamları yıl içinde kendi içimizde bertaraf etmek zorunda kaldık. Şimdi tüm çalışanlarımıza yüzde 50'ler oranında zam yapmak durumundayız. Bu nedenle kayıt ücretlerine yüzde 30-40 arası zam yapılmasını öngörüyoruz" diye konuştu.

TÖZOK 'TAVAN' İLAN ETTİ, SONRA GERİ ÇEKTİ

Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'ne göre özel okullar, ücretleri hesaplarken Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ile Tüketici Fiyat Endeksi'ni (TÜFE) toplayıp, ikiye bölüyor, çıkan rakamın üzerine en fazla yüzde 5 oranında artış yapılabiliyor. Türkiye Özel Okullar Derneği (TÖZOK) bu yönetmelikten yola çıkarak geçen hafta 2022-2023 eğitim-öğretim tavan fiyat artışını yüzde 62.98 olarak açıkladı. Ancak dernek sosyal medya üzerinden gelen tepkiler üzerine ikinci bir açıklama yaptı. Bu açıklamada ise ilk açıklamanın yönetmeliğe atıf yapılarak belirtilmiş bir duyuru olduğu belirtilerek "Özel okul ücretleri, TÜİK tarafından ilan edilen oranlar dikkate alınarak yönetmenliğe uygun olarak düzenlenecektir" denildi. Yapılacak düzeltme akıllarda soru işareti bırakırken veliler ise enflasyonda yıllık artış değil kiralarda olduğu gibi 12 aylık ortalama enflasyon oranının tavan olarak belirlenmesini istiyor.

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