TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi

Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti
Bursa'da trafik kazasında 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Nafakada kademeli formül
Nafakada kademeli formül
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Enes Koç son yolculuğuna uğurlandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı İleri, Van'da temaslarda bulundu
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Kredi kartı harcamalarında rekor kırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan askerlerin ailelerine başsağlığı diledi
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Numan Kurtulmuş: Bizim adayımız belli
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
Yeni modelin detayları ortaya çıktı! KDV'yi düşürmek için kollar sıvandı
Lise öğrencisine öğretmen dayağına inceleme
Lise öğrencisine öğretmen dayağına inceleme
Doğalgaza normal zamların dışında il farkı zammı geliyor iddiası
Doğalgaza normal zamların dışında il farkı zammı geliyor iddiası
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi

Niğde'de 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde NATO kalite standartlarına göre üretilen seyyar sahra hastanesi, ameliyathane, acil triyaj, yoğun bakım, radyoloji ve laboratuvar gibi birimlerin yer aldığı hayati öneme sahip 13 konteynerden oluşuyor

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 11:19
Yazdır
TSK'dan NATO standartlarında 30 dakikada kurulabilen seyyar sahra hastanesi

- Niğde'de 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde NATO kalite standartlarına göre üretilen milli seyyar sahra hastanesi, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yurt içinde ve sınır ötesi operasyonlarında hasta ve yaralılara anında müdahale etme imkanı sağlayacak.

Ameliyathane, yoğun bakım, acil triyaj, radyoloji, laboratuvar, eczane, diş ünitesi, çamaşır ve sterilizasyon, su arıtma ve su deposu, banyo, tuvalet, müşahede ve 2 jeneratör olmak üzere 13 konteynerden oluşan seyyar sahra hastanesi, yaklaşık 30 dakikada kurulabiliyor.

7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğünde kara, hava ve deniz taşımacılığına uygun olarak üretilen konteynerler, birbirinden bağımsız ve eş zamanlı çalışabilen hidrolik ayakları sayesinde her türlü arazi şartlarında dengeli kurulum imkanı sunuyor.

Malzeme Yönetim Merkezi Amiri İkmal Yüzbaşı Dursun Özay, AA muhabirine, 1963 yılında 679'uncu Levazım Ana Tamir Fabrika Müdürlüğü olarak kurulan fabrikanın, 2017 yılından beri 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü olarak hizmet verdiğini söyledi.

Fabrikada, yedek parça ve imalatı, seyyar sahra üniteleri yapım, bakım ve onarımı, merasim kılıç üretimi ile saraçhane atölyeleri bulunduğunu belirten Özay, seyyar sahra üniteleri olan fırın, banyo, çamaşır ve mutfak ünitelerinin üretimi, bakımı, onarımı ve modernizasyonunu yaptıklarını anlattı.

- Üçte bir oranında maliyet avantajı sağlanarak imal edildi

Özay, ayrıca Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü tarafından emredilen malzemeler ile TSK'da kullanılan çadırların metal aksamları, yedek parçalarının üretilip onarım ve modernizasyonunun yapıldığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Tasarım ve üretiminin tamamı fabrikamız tarafından gerçekleştirilen seyyar sahra hastanesi, AQAP 2120 NATO Kalite Standartlarına göre üretilmiştir. Seyyar sahra hastanesinin tamamı yerli ve milli üretim olup yurt içi ve dışı piyasalar araştırılarak üçte bir oranında maliyet avantajı sağlanarak imal edilmiş ve TSK envanterine kazandırılmıştır. Seyyar Sahra Hastanesi harekat alanında ve doğal afet gibi ihtiyaç duyulan her durumda hızlı bir şekilde görev alabilecek imkan ve kabiliyete sahiptir. 7'nci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü tevdi ve teklif edilecek her türlü görevi yerine getirme azim ve kararlığındadır."

Teknik Müdür Mühendis Üsteğmen İsmail Sünbül de konteynerlerin tamamının yerden 165 santimetre yükselebilen hidrolik ayaklara sahip olduğunu aktardı.

Birbirinden bağımsız ve eş zamanlı çalışabilen hidrolik ayakların konteynerleri yükleme ve indirmede büyük kolaylık sağladığına değinen Sünbül, her türlü arazi şartlarında dengeli bir kurulum imkanı sunduğunu bildirdi.

- 30 dakikada kurulabiliyor

Konteynerlerin köşelerinde bulunan mapalar sayesinde kara, hava ve deniz taşımacılığına uygun olarak imal edildiğini vurgulayan Sünbül, şöyle devam etti:

"Konteynerler arasında telefon ve internet altyapısı mevcut olup, haberleşme ve veri alışverişi sağlanabilmektedir. Ameliyathane, yoğun bakım ve acil triyaj konteynerleri hidrolik sistem yardımıyla her iki yana 165 santimetre genişleme özelliğine sahip olup bu özellik konteyner kullanım alanını yaklaşık 3 kat artırmaktadır. Teknolojik tıbbi cihazlarla donatılan seyyar sahra hastanesi Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içinde ve sınır ötesi harekatlarında sevk edildiği yere 30 dakika içerisinde kurulup hasta ve yaralılara anında müdahale edebilecek imkan ve kabiliyete sahip olacak şekilde tasarlanmıştır."

Sünbül, acil triyaj, radyoloji, ameliyathane ve yoğun bakım ünitesinin ara geçiş tünelleriyle birbirine bağlantılı 4 konteynerden oluştuğunu aktardı.

KAPAT [X]

- Her türlü donanıma sahip

Konteynerlerin zemin kısmının anti statik ve anti bakteriyel özellikte olduğunu, ultraviyole destekli hava temizleme sistemi ve gaz kesme ünitesinin bulunduğunu belirten Sünbül, şöyle konuştu:

"Acil triyaj konteynerinde, 4'er acil müdahale sedyesi ve hasta başı ünitesi, 2 hasta başı monitörü, gaz kesme ünitesi, müdahale pansuman arabası bulunmaktadır. Radyoloji konteynerinin orta bölmesi 2 milimetrelik kurşun levhayla kaplıdır. İklimlendirmesi anti bakteriyel özelliğe sahip klimayla sağlanmaktadır. Radyoloji ünitesinde mobil röntgen cihazı, sedye, klima bulunmaktadır. Ameliyathane konteynerinde ikişer ameliyat masası, hasta başı ünitesi, ameliyat lambası, anestezi cihazı olup tıbbi malzeme ilaç arabası, cerrahi el yıkama evyesi, güç kaynağı mevcuttur. İhtiyaç duyulması halinde aynı anda iki ameliyatın gerçekleşmesine olanak sağlar. Yoğun bakım konteynerinde 4'er hasta sedyesi, hasta başı ünitesi, hasta başı monitörü, transport ventilatör, gaz kesme ünitesi ve güç kaynağı bulunmaktadır."

Sünbül, laboratuvar konteynerinde kan saklama cihazı, kit saklama dolabı, güç kaynağı, hemogram cihazı, biyokimya analizörü ve anti bakteriyel özelliğe sahip klimanın mevcut olduğunu bildirerek, diş konteynerinde ise dental koltuk, dental koltuk için kompresör, periepikal röntgen cihazı ve anti bakteriyel özelliğe sahip klima bulunduğunu aktardı.

- 2 ton arıtılmış su deposu

Çamaşırhane ve sterilizasyon konteynerinin iki kısımdan oluştuğunu belirten Sünbül, şu bilgileri verdi:

"Sterilizasyon kısmında poşetleme cihazı, yükleme modülü taşıma arabası, otoklav cihazı, sterilizatör evye bulunmaktadır. Çamaşırhane kısmında 17 kilogramlık yıkama ve 10 kilogramlık kurutma kapasitesine sahip 3 ev tipi çamaşır makinesi vardır. Su deposu ve arıtma konteynerinde 2 ton arıtılmış su deposu ve 2 ton arıtılacak su deposu mevcuttur. Dikey kademeli 3'lü hidrofor sistemine sahip olup günlük 10 ton su üretme kapasiteli arıtma cihazları bulunmaktadır. Jeneratör konteynerleri, 2 konteyner her biri 450 kVA güç üreten jeneratöre sahiptir. 2 jeneratör senkronize çalışabilme özelliğine sahiptir. Şebeke elektriği olması durumunda jeneratörler sisteme entegre edilebilmektedir."

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki kavgayla ilgili açıklama: 7 kişi gözaltına alındı
İstanbul Valiliği'nden Esenyurt'taki kavgayla ilgili açıklama: 7 kişi gözaltına alındı
Üniversiteden tartışma yaratan gezi kararları
Üniversiteden tartışma yaratan gezi kararları
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Elektronik imza uygulamasında yeni dönem yarın başlıyor
Hakem heyetleri, 2021'de 879 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü
Hakem heyetleri, 2021'de 879 milyon liralık uyuşmazlığı çözdü

Bu Habere Tepkiniz

Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27042979.325502370;dc_trk_aid=517716858;dc_trk_cid=164441633;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Üniversite, öğretim görevlisi alımında yazılı sınavda en yüksek 3, en düşük 1 puan verdi
Afyon Kocatepe Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim Görevlisi alımında yazılı sınava giren adaylara en yüksek 3 en düşük 1 puan verildi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı
Gönül Dağı 47. bölüm fragmanı
Gönül Dağı dizisi 47. bölüm fragmanı yayınlandı. Gönül Dağı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Gönül Dağı 15 Ocak 2022 Cumartesi akşamı TRT 1'de... İşte fragmanı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri