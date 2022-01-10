Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 itfaiye personeli yaşamını yitirdi.

Bursa-Harmancık kara yolunun Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi, 16 RK 960 plakalı araçla bu kazaya müdahale etmek üzere yola çıktı.

Olay yerine 200 metre kala yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkan itfaiye aracı şarampole devrildi.

Durumun bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit'in öldüğü belirlendi.

İtfaiyecilerin cansız bedenleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kazaya karışan itfaiye aracı vinç yardımıyla bulunduğu yerden alınarak götürüldü.

- "Çok üzgünüz"

Olay yerinde incelemelerde bulunan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yetkililerden bilgi aldı.

Gazetecilere açıklama yapan Aktaş, "Öncelikle başımız sağ olsun, gerçekten çok üzgünüz. 4 kardeşimize de Allah'tan rahmet diliyorum. Ailemizden 4 arkadaşımızı Hakk'a uğurladık." dedi.

Aktaş, itfaiye ekibinin, Orhaneli ilçe merkezine 15-20 kilometre kala meydana gelen kazaya müdahale için yola çıktığını dile getirdi.

Kaza mahalline ulaşmak için yoğun çaba harcayan ekibin, olay yerine geldiklerinde aracın şarampole devrildiğini anlatan Aktaş, şöyle konuştu:

"Aracın süratini arkadaşlarımızdan sorguladığımızda 48 kilometre hızla kaza gerçekleşmiş. Araç hızlı değil, geniş bir yol. Belki bir miktar yağıştan kaynaklanan zeminde kayganlaşma meydana gelmiş olabilir ama bilemiyorum. Vakit saat gelmiş, nihayetinde kaza gerçekleşmiş. Gerçekten çok üzgünüz, hepsi pırıl pırıl 4 arkadaşımız, hepsi ekibimizin önemli adamları. Başımız sağ olsun, Allah rahmet eylesin. Bir kazaya müdahale etmek adına 4 arkadaşımızı ne yazık ki şehit verdik. Cumhuriyet Başsavcılığımız ve ilgili kurumlar bundan sonrası için gereğini yapacaktır."