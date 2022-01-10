Vatman Ayşenur: Ray çok kaygandı, çarpmayı önleyemedim

TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Nafakada kademeli formül
Nafakada kademeli formül
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Çanakkale'de feci kaza: 5 ölü
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Yüzde 30,95'lik zam memurlar ile diğer kamu görevlilerine nasıl ödenecek?
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Z kuşağının yeni meslek tercihi 'fenomenlik'
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Balıkta da stokçuluk patladı! Hamsinin kilosu cep yakıyor
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Yoğun kar yağışı nedeniyle 3 ilde eğitime kar engeli
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Yanık doğalgaz desteğine ilişkin tarih verdi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
TOGG'un 3 yıllık muhteşem yükselişi
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Sancaktepe'de geri dönüşüm deposunda çıkan yangın söndürüldü
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Türkiye'nin koronavirüs tablosu
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
Sağlık Bakanı Koca'dan TURKOVAC teşekkürü
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
TESK Başkanı Palandöken'den zincir marketlere ilişkin açıklama
Ana sayfaHaberler Yaşam

Vatman Ayşenur: Ray çok kaygandı, çarpmayı önleyemedim

Antalya'da Fatma Aksu'ya (60) çarparak, yaralanmasına neden olan tramvayın vatmanı Ayşenur G., polisteki ifadesinde "Yağmurdan dolayı ray çok kaygandı, son anda frene bastım ama çarpmayı önleyemedim" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Ocak 2022 12:43
Yazdır
Vatman Ayşenur: Ray çok kaygandı, çarpmayı önleyemedim

Olay, dün öğle saatlerinde Aspendos Bulvarı üzerindeki tramvay hattında meydana geldi. Topçular yönüne seyir halinde olan vatman Ayşenur G. yönetimindeki tramvay, elinde bastonuyla aniden tramvay yoluna çıkan Fatma Aksu'ya çarptı. Yaralanan Aksu, tramvayın alt kısmında sıkıştı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin tramvayın ön koruyucu kaportasını sökmesiyle bulunduğu yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ambulansa alınan Aksu, özel bir hastaneye götürüldü. Fatma Aksu'ya ait yazma, baston ve ayakkabıları da görevliler tarafından kaza yerinden alındı.

VATMANA OTOMOBİL ÇARPIYORDU

Yolcular diğer tramvaya aktarılırken, polis ekipleri tarafından tramvay içerisinde ifadesi alınan Ayşenur G.'nin, üzgün olduğu gözlendi. Polis merkezine gitmek için tramvaydan inen Ayşenur G., taşıt yolundan gelen bir otomobilin çarpmasından son anda kurtuldu. Yanındakiler tarafından kolundan tutularak tramvay yoluna çekilen Ayşenur G., ardından ekip otosuna bindirilerek polis merkezine götürüldü.

'ÇARPMAYI ÖNLEYEMEDİM'

Ayşenur G. polis merkezindeki ifadesinde, yağıştan dolayı rayların kaygan olduğunu belirterek, "Tramvayın önüne çıkan kadını görür görmez frene bastım. Ama çarpmayı önleyemedim. Çok üzgünüm" dedi. Ayşenur G.'nin, sık sık Fatma Aksu'nun sağlık durumunu sorduğu öğrenildi.

Ayşenur G., polisteki işlemlerinin ardından adli kontrolle serbest kaldı. Fatma Aksu'nun tedavisine ise hastanede devam ediliyor.

Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı
Yelpazeyi unutunca mangalı drone ile yaktı
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti
Tır şoförleri, Ambarlı Limanı'na girişte ücret alınmasını protesto etti
Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor
Çocukken gördüğü rüyanın etkisiyle 67 yıldır kırmızı giyiniyor

Bu Habere Tepkiniz

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?
Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de
https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27042979.325502370;dc_trk_aid=517716858;dc_trk_cid=164441633;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar
Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında
https://sinav.memurlar.net/
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!
Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!
Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!
Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler verilen sözlerin tutulmasını istiyor
Ücretli öğretmenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında bizzat açıkladığı ve 100 gün içinde gerçekleşmesi taahhüt edilen "ek ders ücretlerinin %100 arttırılması" sözünün hayata geçirilmesini istiyor
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de... İşte yeni fragmanı..
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)
Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri