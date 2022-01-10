500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen Oppo'dan açıklama

Geçtiğimiz günlerde 500 kişiyi işten çıkardığı belirtilen ve işçilerinin fabrika önünde protesto düzenlediği cep telefonu markası Oppo'dan açıklama geldi

Bloomberg HT'den Cemre Nur Karaca'nın haberine göre, şirket açıklamasında işten çıkarma gerekçesi olarak artan hammadde fiyatlarını ve yedek parça sıkıntısına bağlı üretim yavaşlamasını işaret etti.

"Artan maliyetler hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu" denilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünya genelinde devam eden hammadde ve yedek parça sıkıntısı ve buna bağlı fiyat artışları, Oppo ürünlerinin üretildiği İstanbul'daki fabrikanın da hedeflenen üretim kapasitesini etkilemiştir. Ne yazık ki, sonuç olarak, geçtiğimiz günlerde bazı işten çıkarmalar oldu. Ancak Türkiye, Oppo için önemli bir pazar olmaya devam ediyor ve Oppo bu pazarda uzun vadede kalmayı planlıyor."

50 milyon dolarlık yatırımla Türkiye'ye girmişti

Oppo, 2020 yılının sonunda yaklaşık 50 milyon yatırımla Türkiye'ye girme kararı almıştı.