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'Dur' ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından yakalanan sürücü tutuklandı

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 13:50
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Denizli'de "dur" ihtarına uymayan sürücünün otomobille çarptığı polis yaralandı.

Denizli-Afyonkarahisar kara yolu Çetin Beton noktasında trafik ve asayiş uygulaması yapan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobille polis memuru Yusuf Yücel Erdoğan'a çarptıktan sonra kaçmaya çalıştı. Yaralanan polis memuru, sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaçan sürücü Ekrem Ç. ise polisin takibi sonrası durdurulan araçta gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde otomobilin polise çarpması, polisin takla atarak yere düşmesi ve aracın ilerlemesi yer alıyor.

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