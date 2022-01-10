Açıköğretim Sistemi 2021-2022 güz dönemi sınavları başarıyla tamamlandı

Rektörlükten yapılan yazılı açıklamada, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme Fakülteleri 2021-2022 güz dönemi final sınavlarının, 8-9 Ocak tarihlerinde başarılı bir şekilde tamamlandığı belirtildi.

Yaklaşık olarak 1 milyon 139 bin öğrencinin katıldığı sınavların Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 129 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Pandemi önlemlerine titizlikle dikkat edilen sınavlarda öğrenciler, sınavlar öncesinde sistem üzerinden HES kodu kontrolüyle ve sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde salona alındı. Kovid-19 testi pozitif olan veya teması bulunan öğrenciler kendilerine tahsis edilmiş yedek salonlarda sınavlarına girerken yedek salonlarda görev alacak personele tulum, siperlik, eldiven, maske gibi koruyucu malzemeler sağlandı. Sınav öncesinde alınan önlemler, sınav esnasında ve sonrasında da devam etti. Öğrenciler, önümüzdeki günlerde açıklanması planlanan 2021-2022 Açıköğretim programları güz dönemi final sınavı sonuçlarına aof.anadolu.edu.tr web adresinden ulaşabilecek:"