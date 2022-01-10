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TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in öldürülen PKK'lı teröristle çekilen fotoğraflarının ortaya çıkmasıyla ilgili, "Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir" dedi.

Kaynak : DHA
Eklenme : 10 Ocak 2022 15:33
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle TBMM'de Parlamento Muhabirleri Derneğini ziyaret etti. Şentop, Adıyaman'da 2017'de etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Volkan Bora'ın cep telefonunda HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile birlikte çekilen fotoğraflarının çıkmasının hatırlatılması üzerine, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonda birçok dosyanın bulunduğunu söyledi.

"MECLİS TARİHİNİN SAYICA EN FAZLA DOSYASI VAR"

Şentop, şunları söyledi:

"Meclis tarihinin sayıca en fazla dosyası var. Durumun başlı başına bir üzüntü sebebi olduğunu söylemek isterim. Bu dosyalar arasında vahim iddialar içeren dosyalar da var. Şahsi kanaatim bilhassa anayasal düzene karşı işlenen suçlar bakımından ve ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması ve yargılamanın önünün açılması gerekir diye düşünüyorum.

Bu basında çıkan fotoğraflar bağlamında 2019 yılı mart ayında hazırlanmış dosya var. Hızlıca arkadaşlara bir tarama yaptırmıştım. Bu dosyada, 'bulunduğu belge var mı' diye inceliyorlar. Bu konuyla ilgili yürütülen bir soruşturma kapsamında ya gelmiştir ya gelmemiştir.

Örgüt üyeliğiyle ilgili adı geçen vekilin dosyası var. Türkiye teröre karşı yıllarca ağır bedeller ödeyerek mücadele ediyor. Meclis çatısı altında görev yapan kişilerin terörle aralarına mesafe koymaları gerekir. Bu yapılmadığı takdirde iç tüzüğün gereği yapılmalıdır."

'BÖYLE BİR ŞEY MÜMKÜN MÜ?'

Şentop, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Milli Eğitim Bakanlığına alınmaması sonrasında kendisi ile ilgili sözlerinin anımsatılması üzerine, şöyle konuştu:

"Genel Başkan geçen hafta grup konuşmasında aynı gün komisyondan geçmiş, genel kurulun gündemine girmiş bir kanunla ilgili 'TBMM Başkanına çağrıda bulunuyorum, bunu geri çeksin' dedi. Böyle bir şey mümkün mü? Başkanın yasama süreciyle ilgili yetkileri belli. Meclis Başkanının o süreçlerle ilgisi yok.

Meclis başkanından anayasa, iç tüzüğün vermediği yetkiyi siyasetçi istiyor diye nasıl tahayyül edilebilir. Genel kurulun iradesine meclis başkanının müdahale etmesini talep etmesi, demokratik sisteme karşı bir hakaret olduğunu düşünüyorum."

'MÜSAADE ETMEYECEĞİM'

Şentop, bakanlık yetkilileriyle konuştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Vekiller daha önce de randevu almış gitmiş görüşmelerini yapmışlar. Bir denetim söz konusu ise vekillere tanınan denetim araçları belli. Vekillerin kişisel bir plan olarak istedikleri sonucu alamadıkları zaman 'Neden bize meclis başkanı sahip çıkmadı' ifadeleri yanlıştır.

Bu tür günlük siyasi tartışmalar ve tutumlarla ya bilgisizlikten ya da kasten bir siyasi parti kampanyasının malzemesi yapılmak isteniyordur. Ama ben TBMM Başkanı olarak; TBMM'nin bir takım siyasi çalışmaların, kampanyaların malzemesi olarak kullanmasına müsaade etmeyeceğim."

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