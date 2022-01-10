Bıçaklı saldırının yaşandığı metrodaki güvenlik görevlilerine soruşturma

Kadıköy-Tavşantepe seferi yapan metroda 24 Kasım 2021 tarihinde tartıştığı Senanur Damgacı ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekerek, tehdit ve hakaretler savuran Emrah Y. çıkarıldığı mahkemece 'silahla tehdit', 'halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit' ve 'basit yaralamaya teşebbüs' suçlarından tutuklanmıştı.

Güvenlik görevlilerine soruşturma

Olayın ardından metroda saldırıya uğrayan Senanur Damgacı'nın annesi Nilgün Mihdiye Damgacı, olaya müdahale etmedikleri iddiasıyla güvenlik görevlileri hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine güvenlik görevlileri hakkında "görevi kötüye kullanma" suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Sorumlular tespit edilecek

Soruşturmayı yürüten Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı, olayın araştırılması, güvenlik görevlilerinin ve sorumluluklarının tespitine ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir müzekkere yazdı. Savcılık, olayda özel güvenlik görevlilerinin herhangi bir kusuru olup olmadığının araştırılmasını talep etti.

Şüphelinin polis hakkındaki şikayetine takipsizlik

Öte yandan, şüpheli Emrah Y.'nin 25 Kasım 2021 tarihinde tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldığı sırada, kafasını duvara vurarak kendisini darp ettiğini öne sürdüğü kadın polisten avukatı aracılığıyla şikayetçi olduğu öğrenildi. 'Basit yaralama' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında kamera kayıtlarını inceleyen savcılık, şüpheli Emrah Y.'ye yönelik darp eyleminin olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.