Acun Ilıcalı'nın gözlerine ne oldu?
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın medyaya servis edilen bir fotoğrafı herkesi şaşırttı. Acun'un göz çevresine estetik yaptırdığı konuşulan iddialar arasında yer alırken, Ilıcalı ise duruma açıklık getirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 10 Ocak 2022 16:38
Acun Ilıcalı'nın gözlerindeki değişiklik, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından 'Acun estetik oldu' şeklinde yorumlandı.
Ancak Acun, duruma bir açıklık getirdi.
Acun yaptığı açıklamada "Arpacık değildi; iyi huylu bir kitleydi. Onu aldırmak durumunda kaldık. Bu da bir ameliyat gerekiyordu. Buraya kesip tekrar diktirmek gerekiyordu. Doktorumuzu kaybettik. Kendisini de çok severdim. Bu ameliyatın sebebi o. Estetik hiç yaptırmadım düşünmüyorum. Abartı olmadığı sürece kadınlarda güzel oluyor" dedi.
İşte söz konusu fotoğraf...Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız