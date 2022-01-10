Ak Partili Çelik'ten HDP'li Güzel'in teröristle fotoğrafına tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Çelik, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, PKK'lı teröristle çektirdiği fotoğrafları ortaya çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili "Ağır bir suçlama içeren dosyalarla ilgili dokunulmazlığın kaldırılması gerekir" sözlerine destek verdi.

Çelik, "Sayın Şentop Yüce Meclis'in hukukunu korumak, Yüce Meclis'in asaletini, onurunu korumak için gerekli açıklamayı yapmıştır. Bir Meclis Başkanı olarak bu Gazi Meclis'in böyle çirkin görüntüyle yan yana gelmemesi için gerekli irade ortaya koymuştur. Sayın Meclis Başkanımızı buradan tebrik ediyoruz." dedi.

Çelik, "Dünyanın hiçbir demokrasisi kendi egemenlik haklarına saygı duyan hiçbir milleti ve devleti egemenliğini yok etmek isteyen, demokrasisini yok etmek isteyen terör karşısında herhangi bir taviz veremez. Tavizsiz davranmak durumundadır. Milletvekili sıfatı taşıyan birisinin hiçbir şekilde mazur göremeyeceği bir tablo bu. Meclis Başkanımız yüce Meclis'in böyle bir lekeyi asla kabul edemeyeceğini ifade etti, yüce Meclis'in üzerine düşen vazifeyi yerine getireceğini ifade etti. Yüce Meclisi terörle kirletmeye çalışanlara geçit verilmeyeceğini, hukukun, Meclis'in üzerine düşeni yapacağını ifade etti. Meclis Başkanımızın yaptığı açıklama, yüce meclisimizin saygınlığının korunması yönünde önemli bir açıklamadır." ifadelerini kullandı.

Etkisiz hale getirilen PKK'lı teröristle fotoğrafı basına yansıyan HDP Milletvekili Semra Güzel hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezleke, Adalet Bakanlığına gönderilmişti.