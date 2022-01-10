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14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı

Kaynak : Memurlar.Net - Özel
Eklenme : 10 Ocak 2022 18:26
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14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü personel ödemelerine dair KBS duyurusunu tüm kamu kurum ve kuruluşlarına gönderdi. Gönderilen yazıda "Katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ve ilave artış hesaplaması Ocak Ayının 15 inden sonra kullanıma açılacak olup, bu hususla ilgili ayrı bir duyuru yapılacaktır." denildi. Bu yazıya göre hem 14 günlük maaş farkları ve hem de yüzde 2,5'luk zamdan kaynaklı maaşlar için 15 Ocak'tan sonra ayrıca bir duyurusu yapılacak.

İşte Muhasebat Genel Müdürlüğü'nün yazısı

T.C.
HAZİNE ve MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

Sayı : E-83993637-010.07.02-856721 07.01.2022
Konu :KBS DUYURUSU

DAĞITIM YERLERİNE
PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ KBS DUYURUSU SIRA NO: (2022/1)

Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından, 01/01/2022-30/06/2022 döneminde geçerli olmak üzere uygulanacak katsayıları belirleyen mali ve sosyal haklar konulu, 06/01/2022 tarih ve 854887 sayılı 1 Sıra Nolu Genelge yayımlanmış bulunmaktadır.

Buna göre, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinden maaş işlemleri yürütülen Kamu personelinin maaş/ücret hesaplamasında esas alınacak katsayı, puan gibi referans bilgileri Sistemde güncellenmiş ve 07/01/2022 tarihi itibariyle de memurlar için maaş hesaplanabilmesi için Sistem kullanıma açılmıştır (Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 4/B Sözleşmeli Personel uygulaması 10.01.2022 Pazartesi günü açılacaktır).

Bu kapsamda, Kamu Personel Harcamaları Yönetim Sistemi (KPHYS) üzerinde; Maaş Banka Listelerinin elektronik ortamda gönderilmesi, matrah birleştirme işlemleri, kurum ve birim kodu değişen harcama birimleri personelinin yeni birimine devir işlemleri ve yapılacak diğer işlemler (sözleşme ücretlerinin merkezden artırılması vb) ile 2022 yılında uygulanmaya başlanacak Performans Esaslı Program Bütçeye ilişkin işlemlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı "PERSONEL ÖDEMELERİ İLE İLGİLİ 2022 YILI YENİ YIL İŞLEMLERİ KILAVUZU" Genel Müdürlüğümüz Web Sayfasının Uygulama Kılavuzları (https://muhasebat.hmb.gov.tr/kbs-kilavuzlari) adresine eklenmiştir.

Öte yandan, Sistemde kayıtlı Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilen Sözleşmeli Personelin maaş/ücretleri merkezden otomatik artırılmaktadır (Personelin sözleşme ücretleri % 27,91 oranında otomatik artırılmış olup, harcama birimlerinde yetkilendirilen Gerçekleştirme Görevlileri (Maaş Mutemetleri) tarafından mutlaka kontrol edildikten sonra maaş hesaplama işlemi yapılmalıdır)

Ayrıca, maaş işlemlerinin yapılacağı dönemin sınırlı olması, Sisteme bir anda yüklenilmesinden kaynaklı olası yaşanabilecek bağlanamamak gibi sıkıntıların önüne geçilmesi ve maaş işlemlerinin yetiştirilebilmesi bakımından, gerekiyorsa Cumartesi-Pazar günlerinde çalışmak dahil, gereken tedbirlerin harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından alınması gerekmektedir. Katsayı artışından kaynaklanan fark maaş ve ilave artış hesaplaması Ocak Ayının 15 inden sonra kullanıma açılacak olup, bu hususla ilgili ayrı bir duyuru yapılacaktır.

Bilgilerini ve maaş ödeme sürecinde sıkıntı yaşanmaması bakımından harcama birimleri ile muhasebe birimleri tarafından gereken tedbirlerin ivedilikle alınması hususunda gereğini önemle arz/rica ederim.

Serkan YÜCEER
Bakan a.
Muhasebat Genel Müdürü V.

Dağıtım:
Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri (5018 Sayılı Kanuna Ekli I Sayılı Cetvel)ne
Özel Bütçeli İdareler (5018 Sayılı Kanuna Ekli II Sayılı Cetvelin Tamamı)e
Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar (5018 Sayılı Kanuna Ekli III Sayılı Cetvel)a

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