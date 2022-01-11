Avcılar'da bir işçinin öldüğü göçük olayında müteahhit tutuklandı
Avcılar'da bir işçinin öldüğü, bir işçinin de yaralandığı inşaattaki göçükle ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklanırken, 2'si adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 18:26
Merkez Mahallesi Talimhane Sokağı'nda dün meydana gelen ve Cemal Eker'in hayatını kaybettiği, bir işçinin de yaralandığı göçükle ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, söz konusu inşaatın müteahhidi M.K. ile ustabaşı A.İ. ve kepçe operatörü S.A. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesine götürüldü. Cumhuriyet savcısına ifade veren 3 şüpheli, sonrasında hakimliğe sevk edildi.
Nöbetçi Küçükçekmece Sulh Ceza Hakimliği, inşaatın müteahhidi M.K'nın tutuklanmasına, ustabaşı A.İ. ve kepçe operatörü S.A'nın ise adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız