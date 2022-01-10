Muş'ta eğitim-öğretime kar tatili
Muş Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın için eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiğini duyurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 19:54
Valilikten yapılan açıklamada, elverişsiz hava koşulları ile meteorolojik sis, don ve çığ uyarısı nedeniyle 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince; 11 Ocak 2022 Salı günü İl genelinde eğitim-öğretime 1 gün süre ile ara verilmesine karar verildiği belirtildi.
Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de 11 Ocak 2022 salı günü idari izinli sayılacağı kaydedildi.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız