TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde kötü muamele tespiti üzerine Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

TİHEK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, ulusal önleme mekanizması görevi kapsamında 29-30 Aralık 2021'de Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne habersiz bir ziyaret düzenlendi.

Doktor, psikolog ve kurum yetkililerinden oluşan ziyaret heyetince yapılan görüşmeler sırasında, bir hasta tarafından hastaneye yatışının yapıldığı gün kötü muameleye maruz kaldığı iddiası dile getirildi.

Ziyaret heyetince yapılan yerinde incelemede fiziksel kısıtlama odasına (tespit odası) güvenlik görevlileri eşliğinde götürülen hastaya şiddet uygulandığı kamera kayıtlarından tespit edildi.

Tespit edilen kötü muamele hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunuldu.

Açıklamada, suç duyurusunun ilgili kanun hükümleri çerçevesinde yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"6701 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinin 5'inci fıkrasına göre, TİHEK konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerini tespit ettiği takdirde, bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunur.

TİHEK Kanunu'nun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in 101'inci maddesinin 2'nci fıkrası uyarınca yerinde inceleme esnasında konusu suç teşkil eden insan hakları veya ayrımcılık yasağı ihlallerinin tespiti halinde, Kurul kararı ile suç duyurusunda bulunulur. Söz konusu ihlallerin ivedilikle giderilmesi ile gerekli önlemlerin alınması istenir."