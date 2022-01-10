12 yaşındaki çocuğun tüfekle oyunu faciayla son buldu

Olay, akşam saatlerinde Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Serinevler Mahallesi'ndeki bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki bir bağ evinde tüfekle oynayan 12 yaşındaki çocuk, elindeki tüfeğin ateş alması sonucu 5 yaşındaki kardeşinin yaralanmasına neden oldu. Tüfekten çıkan saçmaların isabet etmesi sonucu 5 yaşındaki Medine Yılmaz ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından sesleri duyarak yardıma koşan çevredeki vatandaşlar, durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerinde hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanan küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Olay sonrası çevrede güvenlik önlemi alınırken, polis ekipleri ise olay yeri inceleme çalışması yaptı. Kardeşinin tüfekle oyunu sonucu hayatını kaybeden küçük çocuğun cansız bedeninin olay yeri inceleme çalışmaları sonrası Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Şok olayı Vali Gül de sosyal medyadan duyurdu

Yaşanan olayın sosyal medyada köpek saldırısı olarak lanse edilmeye çalışıldığını ve olayın iç yüzünün farklı olduğunu açıklayan Gaziantep Valisi Davut Gül, "Gaziantep'te 12 yaşındaki bir çocuk, evde av tüfeğiyle oynarken kaza sonucu 5 yaşındaki kardeşinin ölümüne sebep olmuştur. Olay köpek saldırısı olmayıp bu üzücü olayı istismar edenlere itibar edilmemesini istirham ediyorum. Yavrumuza Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.