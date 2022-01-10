Ali Koç: Kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran

AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Sağlık sigortasında %15' e varan vergi indiriminden yararlanın
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
Vaka sayıları düne göre arttı
Vaka sayıları düne göre arttı
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Güvenlik korucularının maaşlarına yüzde 50,51 oranında zam!
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
Bilirkişi ücretlerini geç yatıran zabıt katibi hakkında Danıştay'dan kritik karar
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
İkinci el piyasasında yaşı büyük araçlara ilgi arttı
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
'Bu teklif öğretmenlik mesleğinin statüsünü yükseltecektir'
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Tüm Eczacı İşverenleri Sendikası, ilaç fiyatlarına zam istiyor
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Kazada hayatını kaybeden itfaiye personeli sayısı 4 çıktı
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Destici'den 'tasarruf' açıklaması: Kasaptan et almıyorum, hayvan kestiriyorum
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Bakan Koca illere göre vaka tablosunu paylaştı
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Yeniden gündemde... EYT ile ilgili daha önce kim ne demişti?
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
Sağlık raporunun 'aslını' görmeden onayladı 'aylıktan kesme' cezası aldı!
İşsizlik rakamları açıklandı
İşsizlik rakamları açıklandı
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Tüm partiler sıcak bakıyor... Emekli vekillerin maaşına zam gündemde
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Memur ve emekliye ek zam! Yeni ekonomi paketi Meclis'te
Nafakada kademeli formül
Nafakada kademeli formül
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Törenden önce öğrencilere şarkı söyleyen öğretmen, müdüre yakalandı
Ana sayfaHaberler Spor

Ali Koç: Kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, kendilerinin tercih ettiği hocaların Haziran ayında takımın başına geçmek istediklerini ifade ederken, sosyal medyada sürekli kaos ortamı oluşturanların bir çete olduğunu ve bunların medyada ayakları olduğunu söyledi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Eklenme : 10 Ocak 2022 21:45
Yazdır
Ali Koç: Kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Enteresan bir sezon geçirdiklerini belirten Koç, "Sadece biz değil, ligde enteresan bir sezon oluyor. Sezonun ne kadar garip geçtiğinin en güzel örneği, üç takımın da teknik direktörünün olmaması. Türkiye'de sabır yok. Yabancı hoca olduğunda kolay değil, daha gelmeden yerden yere vurmaya başlıyorlar. Daha 4. hafta 9-10 puan, burada başladı, Hoca değişikliğine gitmek zorunda kalmak bizim için hayal kırıklığı oldu. Yabancı hoca olmak kolay değil. Türk hoca olursun 7 maç kaybedersin, sabretmek gerek der, aynı adam bir yabancı hocayı yerden yere vurabiliyor. Bu işin maliyeti de var. Ben yine de getirdiğimiz hocanın iyi bir hoca olduğuna inanıyorum. Fakat şartlar öyle bir noktaya geldi ki değişime gitmek zorunda kaldık. CV'ye baktığın zaman geçmişte başarıları var. Buradaki çalışma saatlerine, tesis etmek istediği sistemle çok doğru yoldaydık. Trabzon maçından sonra ne olduysa, bir kez daha 8-9. haftadan sonra inişe geçtik. Bu sene sadece biz değil Avrupa'da maç yaptığımız rakiplerimiz de üç günde bir maç yapmanın sıkıntı oluşturduğunu ifade ettiler. 3-4 günde maç trafiğini kaldıracak kadro derinliğine sahip olunması gerek. Bana sorarsanız kayıt üzerinde ya 1 ya 2 derim Fenerbahçe'nin şu anki kadrosuna. Ama tam takım olabildik mi? Oluyorduk, Trabzonspor maçında tılsım bir şekilde kaçtı. Kırılma maçı, hatırlarsanız domine ediyorduk, 1-0 öndeydik. Sonra garip bir kırmızı kart sonrası, sonra 83'e kadar dayandı takım. Kırılma maçlarından bir tanesi odur. Bu sene gerçek anlamda kötü oynadığımız Konya maçıydı. Alanya'ya burada top göstermedik, o maçtan mağlup ayrılmamız olağanüstü olay. Kayseri ile 4 direk 1 penaltı Kayseri ile 2-2 berabere kaldık. Niye bu statta bu kadar sıkıntı yaşıyoruz? Geçen seneye dönelim aynı takım aynı hoca deplasmanda rekor puan aldık, iç sahada rekor puan kaybettik. Ne hikmetse burada zorlanıyoruz. Bu mazeret değil, Trabzon da iyi bir sene geçiriyor. Kazanma alışkanlığı vardır, o alışkanlığı yakaladınız zaman. Büyük takımlarda da tam tersi olabiliyor, o özgüven çabuk gidebiliyor" dedi.

"İrada, istek, arzu varsa hakem sorunu çözülür"

Türk hakemleri hakkında konuşan Başkan Koç, "Hakemlerden şikayet etmeyen kulüp, başkan söyleyin. Niyetten bağımsız standart performans o kadar düştü ki, artık kanıksamaya başladık. Anadolu takımlarının maçlarını çok fazla seyredemiyoruz, uzun uzun tartışılmıyor. 5-6 hafta sonra kritik haftalar başlayacak, daha sıkıntılı bir durum. Sistem güven tesis edemiyor. İrade, istek, arzu varsa bu sorun çözülür. İlk defa irade olduğunu görüyoruz, göstermelik irade olmamasını diliyorum. Dünya çapında isim yapmış bir hakem danışman olarak tutuldu. Benzer bir çalışmayı Belçika Federasyonu ile yapmışlar, 64 tavsiye vermişler ve birebir uygulanmış. Bu açıdan bakarsak tünelin sonunda ışık var. Konuştuklarımızın yarısı gerçekleşirse büyük ümit var. Çok heyecanlandırıcı fikirler ortaya konmuş, olabilirse hepimiz için bir devrim olur. Soru işareti olan konular da var. Kurullar ayrı olmalı dedik, fiziken taşıdılar. Tam bağımsızlık olamıyor, maaşı federasyon veriyor" ifadelerini kullandı.

"Doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz"

Sezonu en iyi şartlarda bitirmek istediklerini söyleyen Ali Koç, "Bu sene enteresan bir sene bizler de bu seneyi mevcut şartlara en iyi yerde bitirmek, Türkiye Kupası'na odaklanmak, mümkünse Avrupa'da bir tur atlamak üzerine odaklanmamız gerek. Diğer taraftan bu futbol neyin ne olacağı belli olmaz. 11 puandan geri gelip şampiyona olduğumuz yıllar oldu. Hem gerçekçi hem de önümüzdeki sezon için doğru tohumların atılacağı bir döneme giriyoruz. Hepiniz hocayı merak ediyorsunuz" şeklinde konuştu.

"Sosyal medya çetelerinin medyada ayakları var"

Sosyal medyada sürekli eleştiri altında olmalarını söyleyen Koç, "Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Bizdeki bir hoca görevinin son gününe kadar ayrıldığı güne kadar hoca aramayız. İster bunu romantik, ister mantıksız bulun bizim hocamız görevinin başında olduğu müddetçe ben bir tane hocayla görüşmem. Bazı arkadaşlar var ya sosyal medyada bir grup var. Hasan Ali'ye tag çalışması yapacağız, sonra bir sürü futbolculara yapıyorlar, futbolculardan telefon, ipad alıyorlar. Bu bize sökmez. Burada devamlı bu konu işleniyor. Bizim yoğur yiyişimiz böyle. Kimsenin sorgulayamayacağı bir hoca hedefim var ise o da ertesi gün olmuyor. Olursa demek ki görüşmelerin geçmişi var demektir. Benim için de ayrılık zor bir şey ama ayrılmak zoruyduk. Biz hangi hocayı getirirsek getirelim birileri daha gelmeden yerden yere vurmaya başlar. Kovid'in sıkıntısı şu oldu, bu işler zoom'la telefonla bitecek işler değil. Konuşursun, istişare edersin, aynı frekansta mıyız bakarsın, iş öyle bir noktaya gelir ki yüz yüze oturalım dersin. Yüz yüze de beklentilerini, sınırlarını paylaşırsın. Mesela bir tane hoca var para puldan önce yapısal konuları konuşmak istiyor. En korktuğum şuydu, devlette risksiz olup, pozitif çıkıp seyahat edememek. Çok şükür dün geç vakit de olsa negatife döndüm. Yarın birkaç ülke seyahati başlıyor. Niye bu önemli? Şunu net söyleyebilirim bizim seçeceğimiz hoca A, B, C, bu dönemden sezon sonuna kadar geçecek dönemin de nasıl geçeceğini belirleyecek. X hoca olursa bu dönemi başka türlü, Y hoca olursa bu dönemi başka türlü geçireceğiz. Gönül ister ki en ideal model, yeni hoca aldığınızda ne oluyor, Sözen öncesi hazırlıklar falan, bizim kafamızdaki hayal ettiğimiz modelde şimdi gelirse takımı hazırlamak için 6-7 ayı var. Ama belirli kalibredeki hocalar da sezon ortasında gelmeye sıcak bakmıyorlar. Bizim kafamızdaki hocaların somut tercihleri haziran. Bu da Fenerbahçe ve Türk futbolu için de bir ilk olur. Haziranda gelecek hocayı şimdiden belirlemek. O isme göre kalan 3,5 ayın nasıl yönetileceğini kararlaştırmak en ideali haziranda çalışacağın hocanın şimdi başlamasa da bu geçiş dönemine liderlik, rehberlik etmesi. Bilmem ne ne yazmış, eski yönetici profilinde Aziz Yıldırım dönemini kast etmiyorum, yönetici olmak isteyip olamayan bir sürü tip var, beni bazı destekleyenler var kerhen destekliyor. Aziz Yıldırım'ı yenemeyiz ama Ali Koç gelsin onu devirir düşüncesinde olan tipleri biliyoruz. Ali Koç bırak git şeyi var ya bunların hepsini inceliyoruz. Yüzde 49,7'si Norveç'ten boot hesap. Onların basında ayakları var, bunlar organize çeteler. Norveç'te ne kadar çok Fenerbahçeli varmış. Bundan etkilene samimi taraftarlarımız da var. Yiyeceğimiz baskıyı yedik, kapsamlı bir basın toplantısı yapacağız. Taraftarlarımızın haklı serzenişleri var, ona da saygı duyuyorum. Şans bir yerde dönecek, böyle gitmeyecek. Fenerbahçe taraftarı her zaman kızabilir, ilk defa olmuyor ama ilk defa olan bazı şeyler var. Fenerbahçe taraftarı kendi sahasında üç üç üç ne oluyor. Belirli bir grup insanlar var ilk defa bu sezon maça gelmeye başlamışlar. Fitili ateşleyen onlar. Görüyoruz kameralardan" diye konuştu.

Ali Koç son olarak hoca çalışmaları ile ilgili ise, "Bizim tercih ettiğimiz kişiler haziran ayında gelmeyi tercih ediyorlar" ifadesini kullandı.

Memurlar.Net'i Youtube'dan takip etmek için tıklayınız
Fenerbahçe Kadıköy'de 2. kez kayıp
Fenerbahçe Kadıköy'de 2. kez kayıp
Galatasaray'da 7 ismin daha görevine son verildi
Galatasaray'da 7 ismin daha görevine son verildi
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan Galatasaray - Fenerbahçe sorusu
Kim Milyoner Olmak İster'de tartışma yaratan Galatasaray - Fenerbahçe sorusu
Arda Turan'ın kardeşi yeniden kulüp başkanı
Arda Turan'ın kardeşi yeniden kulüp başkanı
Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı
Hatayspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları başladı

Bu Habere Tepkiniz

14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

Hepsi Sömestir tatilinde Oruçoğlu Termal Otel'de

https://ad.doubleclick.net/ddm/trackclk/N1694553.271972MEMURLAR.NET/B27042979.325502370;dc_trk_aid=517716858;dc_trk_cid=164441633;dc_lat=;dc_rdid=;tag_for_child_directed_treatment=;tfua=;ltd=
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Üniversitelerdeki döner sermaye dağıtımına ilişkin Danıştay'dan önemli karar!

Danıştay, döner sermayeden pay alamayan üniversite personeli ile ilgili son kararı verdi
Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı

Danıştay, aylıktan kesme cezası alan bürokratın 'dosyayı FETÖ'cüler hazırladı' savunmasını yeterli bulmadı
PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

PTT başdağıtıcı ve dağıtıcıların statü değişikliğine Danıştay'dan onay

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığınca yayımlanan "Başdağıtıcı ve Dağıtıcıların Statü Değişikliği" konulu yazıyı hukuka uygun bulan mahkeme kararını onadı.
Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Danıştay'dan belediye personelinin yemek yardımı konusunda emsal karar!

Memurlara ayni yiyecek yardımı dışında bir başka yöntem izlenmesi engellenmiştir
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de... İşte yeni fragmanı..
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

Haftanın fırsat ürünleri (11-15)

Şok, a101 ve Bim fırsat Ürünleri