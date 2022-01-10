Bakan Soylu: FETÖ, pek çok sahada olduğu gibi bu alana da sızmak istemiştir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 10 Ocak İdareciler Günü sebebiyle Türk İdareciler Derneği yönetiminden oluşan heyeti bakanlıktaki makamında kabul etti. Heyete, Bakan Yardımcısı Muhterem İnce'de eşlik etti. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Soylu, cümlelerine 10 Ocak İdareciler Günü ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlayarak başladı.

"FETÖ, pek çok sahada olduğu gibi bu alana da sızmak istemiştir"

Büyük devlet olabilmenin sadece para ve silah değil, yönetim kabiliyetiyle ve köklü bir devlet geleneğiyle de ilgisi olduğuna değinen Bakan Soylu, 21'inci yüzyılın güvenlik problemlerini yönetmede mülki idare kadrolarının çok önemli katkılarını gördüklerini belirterek, "Devleti gele geçirmek, devleti felç etmek ve onu batılı efendilerinin emrine sunmak isteyen FETÖ, pek çok sahada olduğu gibi bu alanda da sızmak istemiştir. Orada da gereği aynı şekilde yapıldı. Burada bir zafiyete müsaade etmedik. Yaptığımız meslek milletin hizmetine, ülkemizin, devletimizin hizmetine amade olmaktır. Bu mesleği yüz akıyla, sadakatle gerçekleştiren arkadaşlarımız bir onurla, şerefle karşı karşıya kaldığı gibi hiç hak etmediği saldırılarla da karşı karşıya kalmasını hep beraber yaşıyor ve görüyoruz. Çünkü devletin birliğini ve dirliğin, kamu düzenini hedef alanlar elbette ki onların yöneticilerini hedef almaları da bizim açımızdan beklentimizdir" sözlerini kullandı.

"En önemli meselemiz Türkiye'nin gelecek idarecilerine güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmaktır"

Bakan Soylu, millete hizmetkar olma anlayışının bu topraklar var olduğu sürece devam edeceğini anlatarak, "Her birimizin yapacak çok işi var ama en önemli meselemiz Türkiye'nin gelecek idarecilerine güçlü ve büyük bir Türkiye bırakmaktır. Bize bırakılandan daha güçlüsünü, dünyaya daha çok ümit veren bir Türkiye bırakmak bizim temel sorumluluğumuzdur. Gençlere zorlukları aşan bir Türkiye, o zorluklardan fırsat yakalayan ve o fırsatlarla birlikte ülkesini birkaç basamak daha sıçratan bir Türkiye bırakma gayreti içerisinde olduğumuzu bir kere daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

"24 saatini milletine hizmet etmeye vakfetmeye adayan bir yönetim anlayışıyla devam etmek sorumluluğumuzdur"

Çağın bütün zorluklarını ve fırsatlarını yönetebilme kabiliyetine sahip olan anlayışta yöneticilere sahip olduğumuzu söyleyen Bakan Soylu, iyiliklerde, sorun çözme ve yönetme anlayışında örnek olma mecburiyetlerinin olduğunu da ekledi. Bakan Soylu, "Değişime, gelişime açık ve bunu milletine hizmetkarlıkla yansıtabilme kabiliyetine açık, 24 saatini milletine hizmet etmeye vakfetmeye adayan bir yönetim anlayışıyla devam etmek bizim milletimize, devletimize, ülkemize olan, bize bırakılan emanetlere olan sorumluluğumuzdur. Bu sorumluluğu hep beraber takip edeceğiz" sözlerine yer verdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, idarecilere yapılan saldırıları aldırış etmemelerini ve üzülmemelerini gerektiğini de dile getirdi. Türk İdareciler Derneği yöneticileri ise Bakan Soylu'ya kabulleri için teşekkür etti.