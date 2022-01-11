Büyükelçi Serdar Kılıç, Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi
11 Ocak 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre büyükelçi Serdar KILIÇ Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ocak 2022 02:38
ATAMA KARARI
1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4 üncü ve 161 inci maddeleri gereğince, Büyükelçi Serdar KILIÇ Ermenistan Cumhuriyeti Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmiştir.
10 Ocak 2022
Recep Tayyip ERDOĞAN
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