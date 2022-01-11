Ali Koç'a tepki! 'Koskoca Fener'i ne hale getirdin'

Daha önceki maçlarda taraftarlarla tartışmalara giren Koç bu defa kendisine yapılan protestolara alkışlarla karşılık verdi.

Süper Lig'de Fenerbahçe sahasında Adana Demirspor'a da kaybetti. Uzun süren şampiyonluk hasretini dindirmek üzere göreve soyunan Ali Koç ile yaşanan kötü sezonlara bir yenisi daha eklenince taraftarların da sabrı taştı.

Tribünler Adana Demirspor'un 2. golünden itibaren maçı bırakarak tepkilerini başkan Ali Koç'a, yönetimine ve sarı-lacivertli futbolculara çevirdiler. Büyük umutlarla gelen Koç'a "Söylesene başkan, ne oldu sözlerin. Koskoca Fener'i ne hale getirdin" diye tezahürat yaptılar.

ALKIŞLARLA CEVAP VERDİ

Fenerbahçe taraftarı maçın son bölümünde sürekli başkan Ali Koç ve yönetimini istifaya davet etti. Daha önceki maçlarda taraftarlarla tartışmalara giren Koç bu defa kendisine yapılan protestolara alkışlarla karşılık verdi.

Sarı-lacivertli taraftarların tepkisi 90 dakika bitiminde de sürdü. Fenerbahçeli seyirciler Ülker Stadı'na hemen terk etmediler. Başkan Koç ve yönetimine istifa tezahüratlarını sürdürdüler.

SADECE KIM'E ALKIŞ

Fenerbahçe taraftarı sadece başkan Ali Koç ve yönetimine tepki göstermedi. Aynı zamanda futbolcular da bu tepkilerden nasiplerini aldılar. Meşin yuvarlak sarı-lacivertli oyuncuların ayağına geldiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Taraftarlar Kim-Min Jae'yi topu aldığında alkışladılar. Onun dışındaki her oyuncu sert şekilde protesto edildi.

Kaynak: Fotomaç