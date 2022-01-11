Çorum'da belgesel sevdalısı kedinin kendini fazla kaptırdığı anlar kamerada

Çorum'un İskilip ilçesi'ne bağlı Kayaağzı köyünde yaşayan çiftçi Mahmut Vural'ın kedisinin ilginç bir hobisi bulunuyor. Cinali isimli kedi ev halkıyla birlikte oturup belgesel izliyor. Televizyondan bir an olsun gözünü ayırmayan kedi zaman zaman verdiği tepkilerle de dikkat çekiyor. Son olarak televizyonda tilkilerin yaşamını konu alan belgeseli izleyen sevimli kedi, belgesele kendini kaptırınca oturduğu sandalyeden sıçrayıp ekrandaki tilkiye pati attı. Bu görüntüler başta Vural ve ailesi olmak üzere izleyen herkesi güldürdü.