Ankara merkezli 26 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 26 ilde yürütülen operasyonda 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Eklenme : 11 Ocak 2022 08:41
Ankara merkezli 26 ilde yürütülen FETÖ soruşturmasında, aralarında görevden uzaklaştırılmış astsubayların da olduğu 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü.
MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca örgüt mensuplarının deşifresi için çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar sonucunda, daha önce geçici olarak görevden uzaklaştırılmış 18 astsubay ile ilişiği kesilmiş 15 askeri öğrenci olmak üzere toplam 33 şüphelinin gözaltına alınmalarına karar verildi.
Şüphelilerin yakalanması için Ankara merkezli 26 ilde çalışmalar sürüyor.İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 69'u muvazzaf 185 askere gözaltı Memurlar.Net'i Instagram'dan takip etmek için tıklayınız