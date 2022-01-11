Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı: Tüm emeklerin için teşekkürler
Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi resmen sona ererken, Sarı-Kırmızılı kulüp sosyal medya hesabından bir veda paylaşımında bulundu.
Kaynak : Memurlar.Net
Eklenme : 11 Ocak 2022 09:53
Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda alınan kötü sonuçların ardından Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi.
Sarı-kırmızılı kulüp, sabah saatlerinde yaptığı paylaşımla tecrübeli çalıştırıcıya teşekkür etti.
Galatasaray resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda,
"Galatasaray için en iyisini istedik, sezon başından bu yana birlikte durmadan çalıştık. Tüm emeklerin için teşekkürler Fatih Terim"ifadelerine yer verildi.
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