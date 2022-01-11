Yunanistan'a kaçarken yakalanan iki FETÖ şüphelisi tutuklandı
Edirne'de Yunanistan'a kaçarken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi iki kişi tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 11:05
Dün güvenlik güçlerince İpsala ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken gözaltına alınan M.A, M.S. ve A.A'nın jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
İpsala Adliyesine getirilen şüphelilerden M.A. ve M.S. savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Diğer şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Memurlar.Net'i Facebook'tan takip etmek için tıklayınız