Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yatay seyirle başlayan dolar günü 13,84 TL'den tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 17:09
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla alış, satış fiyatları şöyle:
|PAZARTESİ
|SALI
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|13,8570
|13,8590
|13,8380
|13,8400
|Avro
|15,6620
|15,6640
|15,6740
|15,6760
|Sterlin
|18,8470
|18,8490
|18,8300
|18,8320
|İsviçre Frangı
|15,0340
|15,0360
|14,9700
|14,9720
|ANKARA
|ABD Doları
|13,8290
|13,8890
|13,8100
|13,8700
|Avro
|15,6240
|15,6940
|15,6360
|15,7060
|Sterlin
|18,7490
|18,9490
|18,7320
|18,9320