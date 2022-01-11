Sahte içki bir can daha aldı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 11:50
İlçede bir lastikçide çalışan 3 çocuk babası Bahri Ö. (41), 9 Ocak'ta fenalaşmasının ardından önce ilçe devlet hastanesine buradaki ilk tedavisinden sonra Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle tedavi gören Bahri Ö, bu sabah hayatını kaybetti.
Bahri Ö'nün cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.
Kentte 13 Aralık'tan bu yana sahte içkiden zehirlenme şüphesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi.Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız