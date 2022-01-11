MİT'e geçen yıl 75 bin ihbar geldi

Diyanet Sen Genel Başkanı istifa etti
Diyanet Sen Genel Başkanı istifa etti
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakikada yaptırın!
Araç sigortanızı Sigortam.net'ten sadece 2 dakikada yaptırın!
Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun
Bakan Derya Yanık: Allah aşkına bize destek olun
Benzin ve motorinden sonra LPG'ye zam geliyor
Benzin ve motorinden sonra LPG'ye zam geliyor
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
Süperlig oyuncusu Konyasporlu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
Süperlig oyuncusu Konyasporlu Ahmet Çalık kazada hayatını kaybetti
Sedefnur'un şüpheli ölümünde polis memuru tutuklandı
Sedefnur'un şüpheli ölümünde polis memuru tutuklandı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
Bilim Kurulu Üyesi Özlü: Aile içi görüşmeler açık havada, kısa olmalı
Beklenen tasarı Meclis'te: Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam
Beklenen tasarı Meclis'te: Emekli maaşına yüzde 25 + 617 TL zam
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 69'u muvazzaf 185 askere gözaltı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 69'u muvazzaf 185 askere gözaltı
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
5 Kamu kurumu 222 personel almak için ilana çıktı
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
GSS prim borcu olanlar sağlık hizmetinden yararlanacak
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi Komisyonu'nda kabul edildi
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Kıbrıs açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
Cumhur İttifakı'nın hazırladığı Seçim Yasası Teklifi raftan iniyor
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
3'ü üniversite öğrencisi 5 kişinin öldüğü kaza anı kamerada
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
AK Parti, yeni ekonomi modeli sonrası oylarını artırdı
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Öldürülen teröristle fotoğrafları çıkan vekilden itiraf: Sözlümdü
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
Karadeniz gazında sevindiren haber: Akış testi başarıyla tamamlandı
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
TİHEK'ten hastanede kötü muameleye suç duyurusu
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Araçlar çıkamadı, Okul müdürü öğrencisini sırtında taşıdı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
Sedefnur ile aynı evde bulunan 2 polis açığa alındı
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
İBB Meclisi'nde 'Terör örgütü üyesi çalışan' tartışması
Vaka sayıları düne göre arttı
Vaka sayıları düne göre arttı
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
9 milletvekiline ait 10 dokunulmazlık dosyası TBMM'de
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Erdoğan'dan Engin Özkoç'a 250 bin TL'lik tazminat davası
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
Terim'in boşluğu çabuk doldu! GS'de yeni teknik direktör belli oldu
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
TBMM Başkanı: O vekilin dokunulmazlığı kaldırılmalı
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
Prof. Şener: Vakalar yavaş yavaş Anadolu'ya doğru taşınıyor olabilir
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
'Mesleki eğitim öğrencileri asgari ücret kadar gelir elde edebilecek'
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Gökçek'ten Karamollaoğlu'na... Ölüm bir karış ötede, tövbe et
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

MİT'e geçen yıl 75 bin ihbar geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına geçen yıl, terör örgütleriyle ilgili iletilen 75 bin ihbardan 7 bini operasyona dönüştürüldü- Teşkilatın internet sitesi "www.mit.gov.tr", geçen yıl 2 milyon 600 bin kişi tarafından ziyaret edildi

Kaynak : Anadolu Ajansı
Eklenme : 11 Ocak 2022 11:51
Yazdır
MİT'e geçen yıl 75 bin ihbar geldi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığına geçen yıl, terör örgütleriyle ilgili iletilen 75 bin ihbardan, 7 bini operasyona dönüştürüldü.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, 2020'de 1,5 milyonun üzerinde kişinin tıkladığı "www.mit.gov.tr" internet sitesini, geçen yıl yaklaşık 2 milyon 600 bin kişi ziyaret etti.

Artan ziyaretçi sayısı MİT'e yapılan ihbar sayısına da yansıdı. Teşkilatın internet sitesine geçen yıl yapılan ihbar sayısı bir önceki yıla göre 3 kat artarak 75 bine ulaştı.

İhbarların büyük bölümünü, FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ ile ilgili ihbarların oluşturduğu öğrenildi.

Gelen mesajlar titizlikle incelenerek elemeye tabi tutuldu. Çoğunluğu FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ hakkındaki 15 bin nitelikli ihbardan 7 bini ilgili birimlerle paylaşıldı. Bu ihbarlar sayesinde, MİT ve kolluk güçlerinin çalışmalarıyla terör örgütlerine yönelik operasyonlar yapıldı.

- Yabancı dilde ihbar sayısı da arttı

MİT'e yabancı dilde yapılan ihbar sayısı da bir önceki yıla göre arttı. Yabancı dilde bir önceki yıl 1560 ihbarın geldiği MİT'e, geçen yıl ise İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve Arapça 5 bin 818 ihbar yapıldı.

MİT'e çeşitli dillerde gönderilen bu ihbarların da büyük bölümünün terör örgütleri PKK/YPG, DEAŞ ve FETÖ ile ilgili olduğu öğrenildi.

- Teşkilata 18 bin başvuru

Teşkilatın geçen yıl başında yenilenen kariyer sitesi de büyük ilgi gördü. 25-39 yaş aralığında birçok vatandaş siteyi ziyaret ederek, MİT'in sunduğu kariyer imkanlarını inceledi. 18 bin kişi MİT'te görev almak amacıyla "www.mit.gov.tr/mks" üzerinden öz geçmişini gönderdi.

Daha önce vatandaşlara açık sergilenen 90 nesnenin fotoğraflarının ve hikayelerinin yer aldığı MİT'in "e-müze"sinin ziyaretçi sayısı da geçen yıl arttı. 39 bini aşkın kişi "e-müze"yi tıklayarak, "e-müze"de sergilenen istihbarat ile ilgili nesneleri detaylı inceledi.

Memurlar.Net'i Twitter'dan takip etmek için tıklayınız
'İstismar vakalarının yaygınlaştırılmasına fırsat vermemek bizim elimizde'
'İstismar vakalarının yaygınlaştırılmasına fırsat vermemek bizim elimizde'
Adalet hizmetlerine yönelik başlatılan iki uygulamanın kullanıcı sayısı 75 bini aştı
Adalet hizmetlerine yönelik başlatılan iki uygulamanın kullanıcı sayısı 75 bini aştı
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
Doğalgaz desteğinin detayları belli oldu: Başvurular e-Devlet'ten
NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı
NFT kervanına Ajda Pekkan da katıldı
TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi
TOGG uzmanlarından itfaiyeye 'elektrikli araç yangını ve kazalarında ilk müdahale' eğitimi
Muş'ta eğitim-öğretime kar tatili
Muş'ta eğitim-öğretime kar tatili

Bu Habere Tepkiniz

Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?

Bakan'a sorduk... Aile Bakanlığı görevde yükselme sınavı açacak mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakanlığın görevde yükselme sınavı açacağını duyurdu
Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?

Zabıta ve itfaiye personelinin yemek bedeli nasıl ödenecek?

İtfaiye ve Zabıta personelinin 'kumanya sorunu'na çözüm arayışı
Şimdi Brita'yı denemenin tam zamanı

Şimdi Brita'yı denemenin tam zamanı

https://www.brita.com.tr/iyisuicinbrita?utm_source=memurlar&utm_medium=advertorial&utm_campaign=iyisuicin-ocak
SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK'dan yeni genelge! 2022'de uygulanacak ödenek ve primler belirlendi

SGK, tüm çalışanları ilgilendiren bir genelge yayımladı. Genelge ile emzirme ve cenaze ödeneği, doğum ve askerlik borçlanması primleri, rapor parası ve yurt dışı borçlanma primlerinin yeni yılda ne kadar olacağı açıklandı.
2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

2022 MEB EKYS sınav paketi yayında

https://sinav.memurlar.net/
Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!

Usta öğreticilerin mesai saati konusunda son noktayı Danıştay koydu!

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge'nin 8. maddesinin 1. fıkrasında yer alan, "Kadrolu usta öğreticiler, genel idare hizmetleri sınıfında haftada 40 saat, ilgili mevzuatı doğrultusunda müdür tarafından düzenlenecek esaslara uygun olarak görev yapar." şeklindeki düzenlemenin iptali istemiyle açılan davada son noktayı koydu.
14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

14 günlük maaş farkları ve yüzde 2,5'luk zam 15 Ocak'tan sonraya kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mecliste görüşülmekte olan yüzde 2,5'luk ek zammın 15 Ocak 2022 sonrasına kaldığını açıkladı
Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlere zorunlu hizmet affı gelecekse hangi mevzuat değiştirilir?

Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerinin son iki yıldır ertelenmesi zorunlu hizmet affı bekleyen öğretmenleri umutlandırmış ve Öğretmenlik Meslek Kanununda zorunlu hizmet affı gelebileceğine dair beklentiye girmelerine neden olmuştur.
Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

Bu ilan hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!

İzmir Bakırçay Üniversitesi tarafından ilan edilen öğretim görevlisi kadrosu hem mevzuata aykırı hem de kişiye özel!
Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay'dan 'infaz koruma' memurlarının başka kuruma atanması ile ilgili önemli karar

Danıştay 12. Dairesi, Adalet Bakanlığında infaz koruma memuru olarak görev yapan davacının Gümrük ve Ticaret Bakanlığı emrine ambar memuru olarak atanmasına muvafakat verilmemesine ilişkin işlemi iptal eden kararı onadı.
2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

2022 yılında fakültelerde öğretim görevlisi alınabilecek alanlar belirlendi!

Yükseköğretim Kurulu, 2022 yılında yükseköğretim kurumlarında lisans düzeyinde istihdam edilecek öğretim görevlisi alanlarını belirledi!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4.175 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 20 ocak 2022
Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 16. bölüm fragmanı

Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı dizisi 16. bölüm fragmanı yayınlandı. Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı'nın bu hafta yayınlanacak yeni bölümünde neler yaşanacak? Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı 13 Ocak 2022 Perşembe akşamı TRT 1'de... İşte yeni fragmanı..
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 10 Avrupa Birliği uzaman yardımcısı alacak. Son başvuru tarihi 1 Şubat 2022.
TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor?

TikTok fenomenleri ne kadar kazanıyor?

Youtube ve Instagram gibi reklam gelirlerini fenomenleriyle paylaşmayan Tiktok'ta para kazanmanın en etkili yolları arasında sponsorluk anlaşmaları ve şarkı tanıtımı bulunuyor. Tek bir videodan alınan ücret ise 5 bin ile 8 bin dolar arasında değişiyor.